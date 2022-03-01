房間超亂、愛追貓？專家曝4禁忌動作讓貓咪「鄙視」你

聯合新聞網 / 綜合報導
專欄作家分析，4種行為可能會導致貓咪的鄙視。圖擷自IG bobobanban網友授權提供
專欄作家分析，4種行為可能會導致貓咪的鄙視。圖擷自IG bobobanban網友授權提供

貓咪無時無刻都在觀察鏟屎官，日本一名專欄作家撰文分析，如果人類出現以下4種行為，很可能會換來貓咪的「鄙視」。這4種地雷行為分別是瘋狂追逐、不打掃房間、經常焦躁，以及拿貓咪出氣

1.瘋狂追逐

貓咪不喜歡受到壓迫的感覺，如果你喜歡追著貓到處跑，很可能導致貓咪鄙視你，甚至開始恨你。當然有些時候貓咪會主動和人類玩，但如果牠明顯不喜歡被追趕，請停止這種行為。

2.不打掃房間

貓天生就喜歡乾淨，會看不起無法保持房間整潔的人。和貓咪生活在一起，務必確認周遭的環境，避免誤食或是中毒的危險。除了房間，也必須經常確認貓砂盆是否需要清理。

專欄作家分析，4種行為可能會導致貓咪的鄙視。圖／Ingimage
專欄作家分析，4種行為可能會導致貓咪的鄙視。圖／Ingimage

3.經常焦躁

貓咪可能會鄙視一個由於工作壓力或人際關係而不斷焦躁的人。牠們對於周遭發生的事相當敏銳，也可能會影響到貓咪的心情。

4.拿貓咪出氣

透過嚕貓來療癒人心，並不是什麼問題，但萬萬不可把氣出在貓咪身上。不要把負面的情緒傳遞給貓咪，最好透過運動等方式紓解壓力。

貓咪

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