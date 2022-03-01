25歲三花貓奶奶眼神超殺 討厭剪指甲爆「高分貝哀號」兇獸醫：放尊重點

毛孩子上了年紀之後總有些病痛，就像人老了一樣，但有些人瑞/貓瑞也還是相當有活力，不輸給年輕人。日前有一段「貓瑞」的影片在網路上瘋傳，一隻高齡25歲的三花貓被主人帶去醫院做定期檢查，儘管年事已高，但三花貓依然相當有活力，剪指甲的時候不斷發出尖叫還一直動來動去，讓獸醫相當驚訝又開心「看到牠這麼活潑就安心了」。

日本獸醫院「三池動物醫院」日前在Youtube上貼出一段影片，高齡25歲的米克斯貓「娜娜」是該動物醫院的常客，年齡相當於人類116歲的牠至今依然相當健康，除了有慢性腎衰竭的疾病之外一切安好，毛色漂亮牙齒強壯，還很喜歡吃東西。娜娜的主人某天帶牠去醫院進行例行健康檢查，牠乖巧的任由獸醫檢查全身上下，但娜娜很不喜歡剪指甲，本來相當淡定的牠突然變得像小貓一樣不斷抗拒，相當有活力。

由於娜娜患有慢性腎衰竭，必須常常到獸醫那邊接受皮下點滴注射，當獸醫幫牠進行注射時，牠似乎相當習慣地乖乖趴著，完全沒有任何反抗，一旁的護理師則輕揉牠的臉頰協助放鬆。結束皮下注射後，娜娜還很親人的繼續跟獸醫討摸摸，享受人類摸摸的同時還從容自在的理毛，不怕生的模樣讓獸醫都被融化。

娜娜可愛的影片PO上網後吸引不少網友留言，至今已吸引超過11萬人觀看，網友表示「已經如此高齡的貓還這麼活潑，主人一定把牠照顧的很好」、「娜娜的主人一定很愛牠」、「年紀都一大把了還是會討厭剪指甲呢」、「好可愛的貓奶奶」。

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