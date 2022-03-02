阿金每天在公車站牌等小主人放學 暖心「幫提書包」一路護送回家感動萬人

國外一隻自家阿金「科迪」（kody）每天在站牌等著小主人「秋天」（Autumn）放學，甚至還會貼心地接過包包直衝家門，暖心又忠心耿耿的模樣被一旁的主人記錄起來，甚至還被當地的電視媒體取材為晨間報導。

畫面中可以看到，科迪先是在下車處搖著尾巴等待，等到校車停下開門小主人下車後，科迪馬上咬住小主人的書包往回走，而小女孩則是和司機揮手道別後便騎著粉色小車車跟著科迪往家的方向走。一人一狗的可愛模樣登上美國電視台的晨間單元，融化了三位主持人的心。

有趣的是，因為柯迪腳步較快，很快就跑過長長的車道走到家門口，但是騎著玩具車的秋天完全無法跟上，只能慢慢的「滑回家」，而柯迪則不時回頭看看小主人，讓主持人笑翻「走太慢讓科迪有點不耐煩囉！」

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