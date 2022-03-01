別惹戰鬥民族！黑熊靠近俄男超淡定 下一秒熊熊「彈開」逃之夭夭

最近俄烏戰爭打的火熱，大家都知道俄羅斯斯拉夫人被稱為「戰鬥民族」，民族性驍勇善戰，甚至連熊都不怕？一段多年前俄國男子看見熊靠近卻態度淡定的影片近日又在網上流傳，讓人不禁佩服俄國人的膽識。

影片中可看到，一隻黑熊緩緩地在停車場上徘徊，逐漸靠近一名坐在長椅上的男子，男子翹著腳氣定神閒地回頭望了黑熊一眼，黑熊湊近聞了兩秒，突然像被「彈開」一樣，往反方向狂奔，跑到十幾公尺外才停下來，接著繼續在空地上遊蕩，最後緩緩走回樹叢裡。

影片上傳者寫道，不確定確切拍攝的地點，但推測應該為西伯利亞或東俄羅斯，那邊經常有熊出沒人類居住的區域。他還補充，男子的表現是對的，遇到熊最佳處理方式就是保持冷靜和不要奔跑。

網友笑翻：「怎麼看到熊像看到狗狗一樣淡定？」、「這可不是開玩笑的，那隻熊再靠近可能會死」、「我彷彿聽到熊熊在os『天阿是俄國人』才逃走的」、「這個男人的反應很正確，如果害怕或逃跑散發的恐懼會讓熊聞得到」、「不愧是戰鬥民族！」。

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