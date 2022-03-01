台東市民遛狗 竟撞見白面鼯鼠

中央社 / 台東縣1日電

台東徐姓市民昨晚在卑南重劃區遛狗，發現一隻圓臉長尾巴動物，當愛犬靠近時，小動物並未很緊張，僅默默跑開。生態達人指出，這是白面鼯鼠，多在中高海拔出沒，平地較罕見。

徐姓市民接受媒體聯訪表示，昨天晚間帶著自家愛犬到靠近志航路的卑南重劃區散步，途中發現一隻沒見過的小動物，一開始以為是白鼻心或者是誰家養的寵物貂偷跑出來，後來詢問生態達人王泰捷確認這隻動物是中高海拔較易出現的白面鼯鼠（Petauristaalborufus lena）在平地出現比較罕見。

根據國家公園資料，白面鼯鼠背部為棕褐色，頭部的前半臉部及掌部與腹部呈白色，頭大，臉圓，眼睛也大。尾巴比身體長，為夜行性動物，白天於樹洞中休息。

白面鼯鼠通常單獨覓食嫩葉、芽、果實等，也吃小昆蟲；只有在哺育幼鼠時，母鼠才帶著幼鼠覓食，否則通常為個體單獨行動。屬台灣特有亞種，棲地分布於1000至3000尺的低、中及高海拔針、闊葉林，但以中高海拔較常見。

目前白面鼯鼠雖然未列入保育類動物的名單之中，但依據野生動物保育法第10條及第50條罰則規定，獵捕、宰殺一般類野生動物者，將處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，而騷擾、虐待一般類野生動物者，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

台東縣政府農業處畜保科表示，已接到民眾的通報，將派員前往觀察深入了解，希望可以找到這隻迷路的白面鼯鼠；也呼籲民眾不要因為好奇而去購買或是捕捉野生動物回家飼養。

台東 重劃區 寵物

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