俄軍佔領烏克蘭車諾比「浪浪快沒飯吃」 父子帶毛孩逃難遭射殺影片瘋傳

毛孩子上了年紀之後總有些病痛，就像人老了一樣，但有些人瑞/貓瑞也還是相當有活力，不輸給年輕人。日前有一段「貓瑞」的影片在網路上瘋傳，一隻高齡25歲的三花貓被主人帶去醫院做定期檢查，儘管年事已高，但三花貓依然相當有活力，剪指甲的時候不斷發出尖叫還一直動來動去，讓獸醫相當驚訝又開心「看到牠這麼活潑就安心了」。

2022-03-01 16:33