俄軍佔領烏克蘭車諾比「浪浪快沒飯吃」 父子帶毛孩逃難遭射殺影片瘋傳

俄烏戰況持續膠著中,受到傷害最多的依然還是平民百姓。目前烏克蘭除了注重國民的人身安全外,毛小孩的去向也是許多人相當關心的重點,烏克蘭車諾比核電廠日前遭到俄軍佔領,戰火下不少流浪動物深受影響差點沒飯吃,甚至網路上還瘋傳基輔近郊有一家人帶毛孩逃離市區卻慘遭俄軍擊殺,只剩一隻德牧還活著的直擊影片。

烏克蘭車諾比地區由於1986年發生過核電廠爆炸事件,導致幾十萬居民不得不撤離當地,卻留下了不少無法被帶走的寵物,也因此當地流浪動物數量眾多且無人管理。近幾年有流浪動物組織進駐當地,成立三間獸醫院,提供收容所及餵食服務,主要透過民眾捐款以及捐贈物資來維持人道救援,與附近電廠周圍的工作人員一起照顧當地的貓狗。

車諾比地區的動保團隊「潔淨未來組織(Clean Futures Fund)」日前在推特及臉書發文,表示儘管車諾比地區已經遭到俄軍佔領,進出變得有些麻煩,一度傳出浪浪們快沒飯吃的消息,但依然很謝謝不少烏克蘭國民依然持續捐贈飼料及物資給需要幫助的流浪動物,「只要沒有安全問題我們將會持續照顧這些動物」,該組織也在臉書粉絲專頁指出目前車諾比地區沒有傳出有浪浪受傷或身亡的消息。

不過其他地方的毛孩子可就沒這麼幸運,近日推特上瘋傳兩段直擊影片,片中一對父子開著一輛賓士車,上面還載著幾隻狗狗,俄軍卻當著兒子面前擊殺父親,狗狗也遭到流彈波及死亡,只剩下一隻德國牧羊犬倖存下來。該部影片聲稱發生在烏克蘭首都基輔郊區的伊萬基夫區(Ivankiv),但因戰場消息混亂真偽仍不明,引發許多網友討論求後續。

Russian soldiers have killed Ukrainian civilians and nearly all of their dogs. Only one German shepherd survived the attack. It's very important to document all of Russia's war crimes in Ukraine. pic.twitter.com/wSjqV69HMk