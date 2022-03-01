抗拒不了挖洞的紙箱？貓咪「偽跳水照」推特瘋傳吸6萬讚

貓的下一步動作通常難以預測，常讓飼主看傻眼。在日本就有一隻貓對紙箱萌生大膽的想法，下一秒意外成了一幅像是跳水停格的瞬間畫面。這張照片在推特瘋傳，吸引超過6萬人點讚。

「豆大福」是一隻黑白相間的貓，某天牠被卡在一個紙箱的洞裡，並且是頭朝下的姿態，乍看像是從紙箱裡長出的不明物體。原來是某日主人心血來潮把紙箱打洞，希望引起貓咪的興趣。而貓咪見到紙箱的反應遠遠大於主人所預想的，就這樣往洞口一跳，卻受限於豐滿的小肚肚卡在洞口，並不斷扭動希望能脫困。

然而這個箱子並不算淺，豆大福因此受困了一段時間，掙扎了一會兒才成功逃脫。飼主將這幅看似在跳水的照片上傳推特後，引起熱烈迴響「笑死」「決定性瞬間」「有夠可愛」「以為是潛水照」。

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