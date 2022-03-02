快訊

邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

白柴奶奶超愛泡澡 爽到瞇眼開飛機耳「秒變北極熊」萌翻網：根本天使

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬小愛非常喜歡洗澡。圖／翻攝自しばわんこ生活
柴犬小愛非常喜歡洗澡。圖／翻攝自しばわんこ生活

幫家中寵物洗澡經常是一場戰爭，如果有狗狗能乖乖洗香香，那可真是上帝派來的天使啊。日本有一隻白色柴犬非常享受泡澡，而且還會變身成另一種毛茸茸的生物...

從社群上分享的影片中可以看到，主人先問家中飼養的柴犬小愛（あいちゃん）：「洗澡好嗎？」只見白柴瞇著眼甩了甩尾巴，好像若有所思，接著「凹嗚～」回應了幾聲，高興地跑向主人。

接著畫面中就是小愛一臉舒服地享受泡泡浴，只見牠在主人的細心沐浴下，乖乖地待在浴缸裡，而小愛白色的皮毛和黑色的圓鼻子，加上放鬆到將耳朵向下垂的樣子，模樣看起來非常像是北極熊，而牠剛洗完澡開心到狂奔的片段，也讓網友直呼太可愛，紛紛在影片下方留言：「真的好像北極熊」、「乖乖泡澡的小愛簡直是天使」、「這是什麼生物？太萌了」。

泡澡後秒變北極熊的白柴。圖／翻攝自しばわんこ生活
泡澡後秒變北極熊的白柴。圖／翻攝自しばわんこ生活

飼主經常在各個社群上分享小愛的日常畫面，可以看出小愛真的非常喜歡泡澡，今年已經12歲多的牠是備受家人寵愛的狗奶奶，正過著吃好睡飽的老年生活，也因為個性溫馴又乖巧，加上毛茸茸的模樣，讓小愛擁有一票死忠粉絲，表示每次都會被牠可愛的表情給療癒，看到心情總是非常好。

柴犬 寵物 狗狗 北極熊 奶奶 汪星人

延伸閱讀

5年前收編被棄養浪浪 男子突倒地瀕死「牠狂跳胸口CPR救主人」奇蹟生還

堅守家園救毛孩 烏克蘭女志工家被炸毀「壓瓦礫堆慘死」網哀悼：妳是英雄

俄軍佔領烏克蘭車諾比「浪浪快沒飯吃」 父子帶毛孩逃難遭射殺影片瘋傳

25歲三花貓奶奶眼神超殺 討厭剪指甲爆「高分貝哀號」兇獸醫：放尊重點

相關新聞

海鷗生吞野兔「一分鐘完食」 震撼畫面曝光網嚇：怎麼可以吃兔兔

近日多個臉書粉專及社團，紛紛轉發一段海鷗大口將兔子吃掉的影片，從洞穴裡叼起到完全吞下肚，過程僅約1分鐘。震撼的影像讓不少網友崩潰，「怎麼可以吃兔兔！」

【動物冷知識】動物比一比！牠「造甘那盃」 眼睛卻比腦袋還大

哈囉大家好，我是帽帽！ 地球上最大的動物是藍鯨，但你知道眼睛最大的動物是什麼嗎？ 今天我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！

烏克蘭收容所被毀「2志工堅守500毛孩」 槍聲大響狗狗驚恐尖叫影片曝光

俄烏交戰進入第七天，許多城市民眾都生活在恐懼之下，不少毛孩也不得安生。烏克蘭赫爾松市的動保組織近日PO出一段影片，從片中可聽到砲彈轟炸聲四起，一群流浪狗被驚嚇的瘋狂吠叫，讓許多動保志工相當不捨。

洞口看到堅果大餐 花栗鼠「結束冬眠」秒竄出狂嗑網笑：美食叫你起床囉

國外一名網友在家附近結交了許多花栗鼠好朋友，於近日在社群平台上分享了一段影片，內容是其中一隻好久不見的花栗鼠終於從冬眠中回來了！見到網友手上的堅果便開始狼吞虎嚥，可愛的模樣已吸引超過4000萬次觀看。

工讀生出來？熊貓寶寶眼神無助 「熊貓人」奇葩頭套功能曝光

爆料公社粉專昨日分享一組照片，圖中的熊貓寶寶被兩名「熊貓人」包夾，且小熊貓的眼神看起來透露出「現在是什麼狀況」的疑問，只能乖乖任由人類擺佈。不過答案揭曉，這其實是為了讓小熊貓不要對人類產生依賴，才會想出這看似奇葩的辦法。

路人驚呼「你家後院有大黑熊」真實身分曝光 媽揭暖心故事：是全家的英雄

國外一名網友在網路上分享，自己飼養的紐芬蘭犬身形宛如黑熊般巨大，卻有著細膩溫暖的心，陪伴自己走過漫長、黑暗的產前憂鬱症。直到現在孩子出生後，這隻紐芬蘭犬仍將「保護主人」視為自己的使命，讓飼主大讚「牠是我們全家大小的英雄！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。