白柴奶奶超愛泡澡 爽到瞇眼開飛機耳「秒變北極熊」萌翻網：根本天使

幫家中寵物洗澡經常是一場戰爭，如果有狗狗能乖乖洗香香，那可真是上帝派來的天使啊。日本有一隻白色柴犬非常享受泡澡，而且還會變身成另一種毛茸茸的生物...

從社群上分享的影片中可以看到，主人先問家中飼養的柴犬小愛（あいちゃん）：「洗澡好嗎？」只見白柴瞇著眼甩了甩尾巴，好像若有所思，接著「凹嗚～」回應了幾聲，高興地跑向主人。

接著畫面中就是小愛一臉舒服地享受泡泡浴，只見牠在主人的細心沐浴下，乖乖地待在浴缸裡，而小愛白色的皮毛和黑色的圓鼻子，加上放鬆到將耳朵向下垂的樣子，模樣看起來非常像是北極熊，而牠剛洗完澡開心到狂奔的片段，也讓網友直呼太可愛，紛紛在影片下方留言：「真的好像北極熊」、「乖乖泡澡的小愛簡直是天使」、「這是什麼生物？太萌了」。

泡澡後秒變北極熊的白柴。圖／翻攝自しばわんこ生活

飼主經常在各個社群上分享小愛的日常畫面，可以看出小愛真的非常喜歡泡澡，今年已經12歲多的牠是備受家人寵愛的狗奶奶，正過著吃好睡飽的老年生活，也因為個性溫馴又乖巧，加上毛茸茸的模樣，讓小愛擁有一票死忠粉絲，表示每次都會被牠可愛的表情給療癒，看到心情總是非常好。

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