波士頓梗超迷戀地毯「翹屁趴地繞圈狂嚕」 網笑翻：狗體吸塵器？

誰家狗狗也愛嚕地毯！國外一名網友在社群平台上分享自家愛犬超迷戀地毯的影片，狗狗在地毯上打滾、摩擦的可愛模樣融化大批網友的心，更有網友搞笑留言「要好好打掃喔！」

影片中可以看到，波士頓梗犬「萊莉」（Riley）把頭抵在地毯上，兩隻前腳放鬆，靠著後腳用力在地毯上磨擦打轉，就像一台「掃地機器人」一樣把大片地毯的每個角落都繞過一遍，接著更是翻過身開始打滾，彷彿是在享受地毯與身體之間的摩擦觸感。

這則影片於2020年初上傳，當時正值新冠肺炎爆發之際，因此主人在貼文中搞笑寫下「隔離人生就是如此⋯⋯」而最近這段影片在推特再度被轉載後爆紅，已吸引超過上萬網友轉載分享。

萊莉的「謎樣打滾」影片在網路上瘋傳，許多網友看了紛紛留言表示「這支影片我可以看一整天」、「真空吸塵器」、「這隻狗可能需要進行地毯戒斷治療」、「簡單的事物就能讓狗狗開心成這樣耶。」

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