橘貓皮膚病毛全剃光秒變「杏鮑菇」全網笑翻：看不出差別在哪

原來是杏鮑菇啊,還以為是貓貓呢!日本一名網友近日在網路上分享,自家愛貓因為皮膚生病需要上藥,因此需要全身剃光只留頭部的毛,沒想到意外變成「一朵杏鮑菇」。可愛的模樣吸引超過上萬網友轉載討論,更有人搞笑留言「我看倒像是朵蘑菇!」

畫面中可以看到,剃光的小貓光溜溜的皮膚像極了光滑的菇菇,加上頭部橘黃色毛髮則完美複製了整根杏鮑菇的樣子,可愛的模樣讓主人在貼文中寫下「這是我最喜歡的一張照片!」

Today is cat day so here’s my fav photo of my kitty looking like an oyster mushroom pic.twitter.com/x5fcEQE71W