橘貓皮膚病毛全剃光秒變「杏鮑菇」全網笑翻：看不出差別在哪

原來是杏鮑菇啊，還以為是貓貓呢！日本一名網友近日在網路上分享，自家愛貓因為皮膚生病需要上藥，因此需要全身剃光只留頭部的毛，沒想到意外變成「一朵杏鮑菇」。可愛的模樣吸引超過上萬網友轉載討論，更有人搞笑留言「我看倒像是朵蘑菇！」

畫面中可以看到，剃光的小貓光溜溜的皮膚像極了光滑的菇菇，加上頭部橘黃色毛髮則完美複製了整根杏鮑菇的樣子，可愛的模樣讓主人在貼文中寫下「這是我最喜歡的一張照片！」

Today is cat day so here’s my fav photo of my kitty looking like an oyster mushroom pic.twitter.com/x5fcEQE71W — Litarnes @ Katsucon K8 (@litarnes) February 22, 2022

據了解，這隻貓貓因為皮膚出問題需要治療，當時才會把全身毛髮剃光以便上藥，而康復之後毛髮長回來，又變回一隻擁有蓬鬆毛髮的可愛小橘貓。

Sending you photos of my kitty being Round pic.twitter.com/6FN2NcVN6E — Litarnes @ Katsucon K8 (@litarnes) February 28, 2022

「橘貓杏鮑菇」的照片上傳到社群平台後吸引大批網友轉載討論，許多人紛紛留言「看到這張照片心情瞬間變好」、「謝謝小杏鮑菇讓我笑好久」、「乖乖擦藥早日康復！」、「我分不出哪張照片是貓耶」、「看不出差別 變裝成功。」

商品推薦