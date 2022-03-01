風暴後岸上「超美塑膠氣球」暗藏殺機 專家揭：世界第3毒水母！

近日風暴尤妮絲（Eunice）肆虐英國各地，海岸邊開始出現被狂飛暴雨吹上岸的「僧帽水母」，繽紛的色彩與酷似氣球或塑膠的外表時常讓人大意。專家呼籲，牽著狗狗沿著海岸邊散步時，千萬要小心不要讓愛犬咬到這種「超毒水母」。

照片中可以看到，岸上這些看起來像塑膠垃圾的東西色彩繽紛、晶瑩剔透，有的是天藍色有的是粉色，但其實這正是全世界第3毒的水母—「僧帽水母」。僧帽水母是一個包含水螅體及水母體的群落，仰賴海流與風，在熱帶與亞熱帶的水域移動。

而僧帽水母的長觸鬚最長可達22公尺，平均長10米。觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，可以殺死細小的海洋生物，如魚類及蝦。

其實，早在2019年台灣基隆和平島就曾出現僧帽水母的蹤跡， 所幸當時是被認出的救生員發現而分享到網路上警示民眾，千萬別以為是塑膠垃圾而隨意撿起，即便已死掉的僧帽水母，若不慎碰觸螫傷，毒素仍對人體造成影響，可能會出現休克、心肺功能喪失，嚴重的話，甚至可能會致命。

基隆市和平島公園立告示牌提醒民眾僧帽水母。圖／和平島公園提供

台東東海岸沙灘上前幾年也出現大量世界第3劇毒的「僧帽水母」遺骸，醫師提醒千萬勿觸碰。圖／衛福部台東醫院提供

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