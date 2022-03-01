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當家中狗狗過世 義大利研究：倖存狗「哀悼行為」能長達6個月

聯合新聞網 / 綜合報導
研究表明，狗狗在朋友去世後會出現類似「哀悼行為」。（圖／pixabay）
研究表明，狗狗在朋友去世後會出現類似「哀悼行為」。（圖／pixabay）

一項義大利團隊的研究顯示，家犬在同一家中另一隻狗狗去世後，會出現各種類似「哀悼」的行為，最常甚至能長達6個月之久。

根據外媒報導，有86%的受試者表示，同一家庭中的其中一隻狗狗死亡後，另一隻狗狗會出現許多負面變化，如食慾減弱、變得不愛玩耍，且開始會尋求主人更多關注；另外，若是去世的狗狗是倖存狗狗的親屬、或是從小一起長大的關係，那麼悲傷程度會大增，因為倖存狗狗會覺得自己失去了能提供安全感的「依戀夥伴」。

參與研究的米蘭大學「皮羅內」（Federica Pirrone）博士表示，狗狗是高度情緒化的動物，能與熟悉的群體成員建立非常密切的聯繫，且空間內熟悉的空間、氣味都會帶來回憶，因此狗狗遇到天人永隔的時候會感到非常痛苦。

研究結果顯示，有約25%的受試飼主表示，這樣的反常行為會持續長達6個月之久。團隊人員建議，若是出現家中狗狗去世，另一隻狗狗無法擺脫痛苦的情形時，可以額外的給予親密互動、不要阻止牠出現的這些反常行為。

另外，皮羅內博士也說，若是主人的悲傷情緒明顯，能輕易感染到共同生活的狗狗，因此主人的反應也是影響狗狗對夥伴去世感受的重要關鍵。

研究報告的最後，皮洛內博士表示目前無法完全認定這些行為是「哀悼」，但因為狗狗的情感相當複雜，當簡單的生活中發生夥伴逝世這樣嚴重的事件時會產生巨大悲傷。因此，這些反常行為也有可能是情緒引起，「主動哀悼」的可能性還需持續觀察。

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