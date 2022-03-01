兩隻狗頭卡洞口互不相讓 扭來扭去結局曝：可以一個一個來？

部分飼主會在門上開個小洞裝「寵物門」，讓毛孩更容易自由進出。不過在日本一家大型犬咖啡廳，老闆萬萬沒想到會有兩隻狗同時擠進洞裡。兩隻狗爭先恐後的想穿過狗門，最後卻沒有人能順利過去，影片曝光後逗樂不少網友。

門的一角裝上了有貓咪圖案的狗門，不過這時卻出現兩隻狗想同時穿過去，誰也不讓誰。左邊的是聖伯納犬「達利亞(ダリア)」，右邊則是黃金獵犬和貴賓狗混血的「里格爾(リグル)」。里格爾一度看似佔上風，伸出了一隻手不久後又縮回去。

兩隻狗扭來扭去，最終才明白繼續下去誰都過不去，這才全都退回門的後方。影片被主人po上推特後，網友紛紛表示超可愛，「可以一個一個來嗎？」「迫不及待看到咖啡廳營業」。

事實上達利亞和里格爾，即將成為日本首家大型犬咖啡廳的員工。「GRAND MOU」的老闆表示，看到很多貓咪咖啡廳，但卻沒有一家是專營大型犬的。為了讓更多人知道大狗的魅力，將於4月開設第一家大型犬咖啡廳，讓喜歡大狗卻不能一起生活的人，一起來到這個空間好好親近牠們。

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