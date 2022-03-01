堅守家園救毛孩 烏克蘭女志工家被炸毀「壓瓦礫堆慘死」網哀悼：妳是英雄

俄羅斯入侵烏克蘭後各地砲聲隆隆，不少平民死傷的消息傳出，儘管戰火無情，依然有許多感人肺腑的消息傳出。烏克蘭一名女子長期擔任動保志工，儘管所居住的城鎮遭受炮襲，她依然不離不棄的堅守當地照顧毛孩子們，不幸的是女子已經在戰火中身亡。

綜合外媒報導，居住於烏克蘭赫爾松州(Kherson)的女子莎夏(Sasha,Alexandra Polishchuk)長期擔任動物保護志工，多年來她拯救了許多動物，像是貓、狗、倉鼠、驢子、馬等等，從她的個人臉書中可以看到許多動物的照片，同時也是赫爾松當地相當有名的無毛貓飼主，平日她也相當積極在收容所及動保中心裡面幫助毛小孩學習基本訓練，並協助收容所的貓狗早日能夠獲得溫暖的家，俄烏戰爭爆發後她也堅守在當地救援毛小孩們。

如今悲傷的消息傳來，莎夏已被證實在俄羅斯入侵烏克蘭的炮火中喪生，她的住家位於赫爾松橋附近，當地爆發了激烈的槍戰與炮擊，房子在戰火中已被徹底摧毀，儘管她年幼的兒子幸運生還，但她並沒有那麼好運，被救難人員發現時整個人都房子傾倒的瓦礫堆埋住，已經失去生命跡象，莎夏的死訊也被赫爾松市當地的動保組織證實，「我們早上才跟莎夏通過電話，這是我們最後一次聽到她的聲音」，知名網紅貓咪粉專「LorenzoTheCat」也證實了莎夏的死訊，發文無奈表示「這就是戰爭的真實面」。

莎夏臉書最後一篇貼文停留在25日，寫著她和狗狗散步回家後所看到的景況，「附近的房子玻璃都已被震碎，聯外道路與汽車都被燒毀，郊區有隻山羊絕望且歇斯底里地尖叫著，經過朋友家時沒有看到他們所飼養的馬兒，一切都像是噩夢一般還沒結束，現實使我們瘋狂，期待已久的太陽正要升起」。

許多網友相當不捨地湧入莎夏的臉書留言，網友留言表示「謝謝你為動物保育所做的一切」也有不少人相當關心莎夏的毛孩子與2位兒子的去向，底下則有網友留言表示還好莎下的孩子們一切平安，已經被家人接回照顧，而她所留下的毛孩子目前生還的也會由朋友接手，重返殘破的現場拯救那些幸運生還的動物。

商品推薦