主人病逝狗狗不吃不喝守靈3天3夜 累到打盹撞地多次也不離開
狗狗可說是對人類最忠誠的動物，一隻狗狗在主人離世後，從早到晚一直待在他床邊守候，三天三夜不吃飯也不離開，讓旁人為之動容。
陸媒報導，上月22日湖南懷化一名老人過世，鄰居李先生隔天去他們家幫忙時，看到老人養的一隻黃狗靜靜坐在主人床前。其他人想把牠抱出去休息，但硬拖牠出去後過一會兒又自己跑進來，繼續坐在原地紋風不動，餵牠東西也不吃。
老人的家人說，從老人臥床後狗狗就待在那邊守候，從沒離開過也不進食，已經守候三天三夜，過程中好多次打瞌睡倒下撞到地上，又趕緊爬起來繼續守著。
李先生表示，老人養這隻狗整整十年，這些年來家裡的年輕人都到外地工作，只剩老人和狗狗相依為命，感情非常深厚。老人的家人表示，會好好養著牠直到老死，不會賣掉或吃掉之類的。
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