5年前收編被棄養浪浪 男子突倒地瀕死「牠狂跳胸口CPR救主人」奇蹟生還

毛小孩永遠都是人類最好的朋友，只要願意敞開心胸真心愛牠們，牠們也一定會報答。一對夫婦收養了一隻被包在垃圾袋丟棄的小狗，細心將牠養大後成為這對夫妻最親密的家人，結果某天丈夫突然倒下，狗狗不離不棄的在身邊「實施CPR」還不斷舔主人臉頰，最後讓男主人成功從鬼門關前救回一命。

綜合外媒報導，英國蘭卡夏郡(Lancashire)一對夫妻雷伊與蘿蕾塔(Ray Whiteley and Loretta) 在2017年時發現一隻幼犬被包裹在黑色垃圾袋中丟棄路邊，他們將可憐的約克夏犬救出後取名為「丘伊(Chewie)」，談到這名字的由來，雷伊與蘿蕾塔表示，他們以著名電影星際大戰的角色丘巴卡為藍本為牠命名，希望牠可以活得健康強壯。

雷伊與蘿蕾塔平常都會教導丘伊一些生活技能，某天也順便教了牠如何學會心肺復甦術，沒想到這偶然的心血來潮竟然在日後拯救了夫妻倆的人生。某天蘿蕾塔在庭院曬衣服時，聽到丘伊吠叫的相當不尋常，她匆忙跑過去看發現丈夫雷伊已經倒在地上失去呼吸心跳，丘伊則不斷的在雷伊胸口上跳著，一邊舔著主人希望他趕快醒過來。蘿蕾塔見狀趕緊報警，最後醫護人員到場協助後，雷伊終於恢復生命跡象。

蘿蕾塔表示，那時看到丈夫倒地沒有生命跡象，她腦中一直出現「老公死了」的想法，本來瀕臨崩潰的她看到丘伊仍不斷的在丈夫胸口跳動、施行CPR時她才意識到自己也應該一起加入救援行列，「丘伊一直不肯從老公身上下來，直到老公恢復生命跡象牠才放心，如果沒有丘伊恐怕我再也喚不回雷伊了」。

丘伊的英勇救主行為也被克魯夫次犬舍俱樂部(Crufts the kennel club)提名為「2022年狗英雄」活動的候選人，不少網友對丘伊的行為相當感動，大讚「狗狗永遠都會是人類最好的朋友」、「不經意的舉動卻讓狗狗學會了救命方法」、「好好對待毛小孩，牠們絕對不離不棄」。

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