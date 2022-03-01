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公柴＝狗界8＋9？美容師屢遇「暴走咬咬柴」怕爆： 超想拒接

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬示意圖／Ingimage
柴犬示意圖／Ingimage

說到「狗界8+9」你會想到誰？答案可能讓不少人意外。一名寵物美容師表示遇過許多柴犬，「讓我怕爆到想直接拒接」。一問身邊好友的柴犬，同樣不給洗澡、剪指甲，讓他好奇是否有人的柴犬沒有地雷非常乖？

該名網友表示，遇過的柴犬最常見的是「剪指甲直接爆咬過來」，以及「洗澡直接跳出逃亡」、「吹毛咬爆吹風機風口」。也曾遇過幼柴洗澡時非常乖，長大後再次美容，個性突然暴走成「咬咬柴」，讓他驚訝這兩個月之間到底發生了什麼。

柴犬示意圖／Ingimage
柴犬示意圖／Ingimage

同為美容師的兩個朋友，一個已經放棄幫老家的柴犬洗澡，直接帶去河邊玩水風乾；另一個則是索性帶去給別家寵物美容師犧牲。原PO也透露自己有養狗但非柴犬，個性則是「怎麼弄都不會生氣也沒咬過人」，洗澡刷牙剪指甲通通不抗拒。

文章釣出許多飼主，紛紛表示「雷點超多！尤其是公柴」「水沖下去像電到狂跳」「公園看到狗狗打架 7/10都是柴犬」「從來沒看過有柴犬飼主敢放繩」「路過就要找狗單挑」「看推文根本狗界8+9」。

有柴犬飼主解釋，很多問題可能出在飼主沒有從小做「減敏訓練」，公柴若沒有減敏相當難搞。另柴犬也是一種非常難喚回的狗，對於外界的好奇心勝過一切。並提醒若新手真的想養柴犬，可能得花更多心力做更多功課。

柴犬 寵物

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