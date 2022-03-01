比特犬太活潑被長期綁住 從沒洗過澡「白狗被誤認成灰狗」

台灣從3月開始禁養被認為很危險的比特犬，比特犬的特性也不是每個飼主都能承擔的。美國一隻名為弗蘭奇（Frankie）的比特犬從小被在汽車修理廠工作的飼主收養，幼犬時一切都沒問題，然而隨著年齡增長，1歲的弗蘭奇身形已相當龐大，旺盛的精力超出主人能負荷的程度，因此開啟了牠悲劇的狗生。

為了不讓牠亂跑，飼主長期把弗蘭奇用鐵鍊拴住，牠能活動的範圍相當有限，加州非營利動保組織BFF Pet Rescue的志工派克（Summer Parker）透過附近居民得知弗蘭奇的慘況，立即前往探視弗蘭奇，並展開和飼主的協商。

當派克第一眼目睹弗蘭奇時相當心疼，被綁住的弗蘭奇呆坐在門口，身旁都是垃圾，全身毛髒到變成灰色，牠看起來眼神哀傷，以渴求的眼神望著路過的行人，似乎希望得到別人的關注。

派克表示，幸好飼主也心裡有數這樣對待弗蘭奇不人道，因此救援任務非常順利，飼主無條件釋出弗蘭奇，在救援24小內弗蘭奇就重獲自由。

恢復自由的比特犬好開心。圖取自the dodo

弗蘭奇獲釋後彷彿重生般，恢復了笑容，志工給牠洗了狗生第一次澡，重現一身乾淨雪白的毛髮。派克笑稱很多人以為弗蘭奇是灰狗，其實牠的毛是白色的。

商品推薦