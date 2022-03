烏克蘭士兵心疼小黑狗受凍收編 牠英勇陪站崗「吼陌生人」影片曝光萬人淚讚

俄羅斯出兵烏克蘭至今已經長達5天,許多戰爭即時照片與影片也在社群網站上瘋傳,最近有一部短片在俄語圈及英語圈社群網站上流傳, 一隻幼犬與烏克蘭士兵一起站崗,士兵們與狗狗溫馨的互動為殘酷的戰爭中帶來一絲溫暖。

綜合外媒報導,這隻在推特瘋傳的暖心影片展示出殘酷戰場上的溫馨一角,片中一隻被取名為「藍波(Rambo)」的幼犬不到一個月大,烏克蘭士兵們當初看到藍波的時候發現牠只有巴掌大、身邊沒有狗媽媽,擔心牠在戰場上面臨隨時可能發生的危險又不忍牠挨餓受凍,士兵們就收編了藍波。藍波對聲音相當敏銳,雖然目前還只是一隻幼犬,但牠毫不畏懼的對著鏡頭低吼,展現出相當勇敢的一面。

藍波可愛的模樣讓不少士兵們展露笑容,士兵們表示藍波的工作就是守衛,「牠相當具有敏銳度,可以很快察覺有陌生人接近」。片中除了藍波以外,還有其他狗狗也一起跟士兵站崗,時不時可以看到士兵與狗狗們的親密互動,狗狗在戰場上與士兵一起保衛家園,也為士兵們帶來療癒與溫暖,讓保家衛國的軍人們可以在戰火稍歇的時候得以喘息。

其實這部影片在俄羅斯正式出兵烏克蘭前就已經拍攝,拍攝時間為2月11日,地點則是在烏克蘭頓巴斯地區(Donbass),當時俄羅斯已經有對烏克蘭展開特別軍事行動。雖然該部影片拍攝的時間點是目前俄烏戰爭的前哨戰,但也不少人大讚如此暖心的畫面不管是在哪裡都是相當難得的,「狗狗永遠都會是人類最好的朋友」。

“You can usually tell that a man is good if he has a dog who loves him.”



Ukrainian soldiers spot freezing puppy alone outside, and take him into their post. He stands guard for them now. They've named him Rambo. 🐶🇺🇦❤️ #Ukraine #StandWithUkriane #StopWar #StopPutin pic.twitter.com/Pm2K0uas3p