貓咪溫柔輕撫小鳥是想做朋友？網友揪「一動作」驚呼：快逃阿！

是朋友還是獵物？有網友分享一隻貓看似非常「紳士」地溫柔撫摸一隻小鳥，小鳥也沒有飛走，但不少網友警告，這對鳥兒來說錯誤且殘忍的行為。

有網友在論壇reddit分享一段影片，一隻灰貓伸出前腳，輕輕撫摸一隻站在飼料架上的白色小鳥，小鳥並沒有特別反應，只轉頭看了一眼並輕拍翅膀；接著貓咪向前一步，伸出另一隻前腳再度輕觸鳥兒，小鳥這時似乎有點警戒，拍動翅膀的動作更大了。

雖然表面上看似是兩個物種相親相愛的溫馨場面，但貓咪在換腳觸碰時張開嘴巴，舔了一下舌頭，這小動作不禁讓網友不寒而慄，感覺事情不單純。

貓咪舔舌頭…感覺有點不懷好意？圖取自reddit

網友表示：「等等會不會看到血流成河」、「貓咪：我的點心看起來真美味」、「小鳥看起來飛不了，豈不是坐以待斃」。有人指出這樣對小鳥很殘忍，即使貓沒有真的要吃掉鳥，但貓咪的獵補行為會給鳥造成巨大壓力，害牠生病甚至死亡。

另外有網友警告千萬不要妄想讓貓和鳥做朋友，他分享自身經驗，女兒曾把寵物鼠和雪貂放在一起，寵物鼠差點就淪為雪貂的晚餐，他認為把獵食者和獵物置身在同一空間本身就是錯誤的行為。

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