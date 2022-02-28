飼主夫妻雙雙過世 鬥牛梗悲痛到爆肥「相當於280公斤女人」
澳洲南部一隻斯塔福郡鬥牛梗「蘇菲」（Sophie）之前原本和飼主夫妻快樂住在一起，但飼主相繼過世後，悲傷的蘇菲體型像吹氣球一樣，迅速胖到53公斤。
蘇菲飼主的室友原本遵守已故夫妻的承諾照顧狗狗，但實在對蘇菲的發福束手而策，只好請求相關動保團體的協助。皇家防止虐待動物協會（RSPCA）接手處理蘇菲，他們表示，從沒見過這麼胖的狗，實在很難想像牠到底要怎麼走路。
狗狗的體重如果高於理想體重10～20％被視為過重，而超出20％屬於肥胖，蘇菲比牠理想體重還重四倍，若換算成人類女性，等於高達280公斤。
RSPCA試著把賴在沙發上的蘇菲哄下來，但蘇菲不為所動，一方面是太胖而移動困難。RSPCA員工表示，失去飼主對蘇菲而言是很大的精神打擊，讓牠意志消沈，哪兒都不想去。
RSPCA發言人表示，這種過重的狗狗一點都不有趣，也不能把牠們當作笑話，這已經構成虐待動物。他補充很多寵物失去主要照顧者後，遭受心靈創傷都會導致這種情形；另外失去其他動物同伴也可能會影響情緒。
目前蘇菲被一名RSPCA員工Stuart領養，他已為蘇菲制定一系列運動減重計畫，他表示期待看到蘇菲再次健康奔跑，享受牠該得到的快樂生活。
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