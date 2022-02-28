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羊駝驚喜造訪老人院！爺爺奶奶嗨翻、變成大孩子搶摸摸
毛茸茸動物相當療癒人心，有些溫馴受過訓練的動物會被投入醫療工作中。英國一處老人院日前迎接兩隻羊駝大駕光臨，實際接觸到可愛的羊駝，讓銀髮住民都相當開心。
英國威爾斯（Wales）的老人照養機構The Oaks Care Home日前迎接兩隻羊駝--Alex和Bethany的到來，Alex和Bethany是Admirals View Alpacas 飼養的治療團隊成員，專門用於人類身心醫療一途。
Alex和Bethany被帶到該機構的大廳，接受老人們的熱烈歡呼和迎接，銀髮住民個個變成孩子般，好奇地撫摸和拍打毛茸茸的羊駝，一名老人甚至高興到泫然欲泣。
羊駝相當友善且不害怕坐電梯，因此會搭到不同樓層去滿足其他臥床的病患。老人院的經理哈特（Hart）表示，羊駝的到訪滿足不少住民想去動物園的願望，受衰老和病痛所苦的住民見到羊駝，臉上都散發神采奕奕的神情，這活動相當有意義。
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