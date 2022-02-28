今年彰化首例成功救援 糙齒海豚困5小時送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所接獲通報，在彰化芳苑永興泊地前方發現1隻擱淺糙齒海豚，出動6名岸巡人員前往搶救，費時5小時，委託成功大學載往四草鯨豚搶救站醫治，完成今年第一樁成功救援任務。

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所所長李奕駿今天表示，漁民昨下午約4點通報，彰化芳苑永興泊地前方有1隻海豚擱淺，岸巡隊人員協調當地漁民救援，同時聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站及成功大學派員協助處理。

中華鯨豚協會專員王冠宇和海洋保育署站長李承運到場，判定是糙齒海豚，測量長約265公分、寬約86公分，並發現海豚呼吸力道極弱、背部肌肉消瘦、身上多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕及大面積曬傷。

因海豚體型較大，鯨豚協會沒合適運輸工具，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所請成功大學教師駕駛大型鯨豚救援車，載往四草鯨豚搶救站醫治，等待運送的過程中，保育團體人員持續保持牠體表濕度，定時測量呼吸以確認生命跡象。李奕駿說，若民眾發現鯨豚或海龜擱淺，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將在第一時間前往處理。 海巡署中部分署第三岸巡隊人員救起糙齒海豚。圖／岸巡隊提供 海巡署中部分署第三岸巡隊人員請漁民把糙齒海豚運上陸地。圖／岸巡隊提供

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