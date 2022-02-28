快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年彰化首例成功救援 糙齒海豚困5小時送醫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
海巡署中部分署第三岸巡隊人員把糙齒海豚抬上岸。圖／岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊人員把糙齒海豚抬上岸。圖／岸巡隊提供

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所接獲通報，在彰化芳苑永興泊地前方發現1隻擱淺糙齒海豚，出動6名岸巡人員前往搶救，費時5小時，委託成功大學載往四草鯨豚搶救站醫治，完成今年第一樁成功救援任務。

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所所長李奕駿今天表示，漁民昨下午約4點通報，彰化芳苑永興泊地前方有1隻海豚擱淺，岸巡隊人員協調當地漁民救援，同時聯絡中華鯨豚協會、海洋保育署第四工作站及成功大學派員協助處理。

中華鯨豚協會專員王冠宇和海洋保育署站長李承運到場，判定是糙齒海豚，測量長約265公分、寬約86公分，並發現海豚呼吸力道極弱、背部肌肉消瘦、身上多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕及大面積曬傷。

因海豚體型較大，鯨豚協會沒合適運輸工具，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所請成功大學教師駕駛大型鯨豚救援車，載往四草鯨豚搶救站醫治，等待運送的過程中，保育團體人員持續保持牠體表濕度，定時測量呼吸以確認生命跡象。李奕駿說，若民眾發現鯨豚或海龜擱淺，請立即撥打118免費服務專線，海巡署將在第一時間前往處理。

海巡署中部分署第三岸巡隊人員救起糙齒海豚。圖／岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊人員救起糙齒海豚。圖／岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊人員請漁民把糙齒海豚運上陸地。圖／岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊人員請漁民把糙齒海豚運上陸地。圖／岸巡隊提供

海巡署 鯨豚 海豚

延伸閱讀

彰化二林、線西空氣品質不佳 中火啟動降載

國道一號台中后里段二車追撞 南彰化傍晚車流大增

柯文哲一日北高 彰化寶天宮參拜支持者喊「愛你」

退出水利會一甲子 彰化內三排水農民今盼到動工修水路

相關新聞

大貓熊「圓仔」跟她爸差不多重 園方啟動減重計畫

大貓熊「圓仔」天生「小臉」，看起來是一隻可愛的小幼熊，其實「圓仔」已經是8歲的成熊，體重也和爸爸「團團」不相上下。動物園...

飼主夫妻雙雙過世 鬥牛梗悲痛到爆肥「相當於280公斤女人」

澳洲南部一隻斯塔福郡鬥牛梗「蘇菲」（ Sophie ）之前原本和飼主夫妻快樂住在一起，但飼主相繼過世後，悲傷的蘇菲體型像吹氣球一樣，迅速胖到53公斤。

食蟻獸媽媽「累到蜷縮起來睡著」讓寶寶自己吸奶 辛苦育兒畫面曝光

全天下的媽媽都辛苦了！日本神戶動物王國粉專近日發布一則影片，食蟻獸媽媽正縮在角落休息，一旁的寶寶則自己鑽進媽媽懷裡吸奶。辛苦的育兒畫面曝光，吸引大批網友留言「麻麻辛苦了！」

羊駝驚喜造訪老人院！爺爺奶奶嗨翻、變成大孩子搶摸摸

毛茸茸動物相當療癒人心，有些溫馴受過訓練的動物會被投入醫療工作中。英國一處老人院日前迎接兩隻羊駝大駕光臨，實際接觸到可愛的羊駝，讓銀髮住民都相當開心。

今年彰化首例成功救援 糙齒海豚困5小時送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所接獲通報，在彰化芳苑永興泊地前方發現1隻擱淺糙齒海豚，出動6名岸巡人員前往搶救，費時5...

後腳尾巴傻傻分不清楚？飼主分享摺耳貓「錯覺雨傘坐姿」

貓咪的坐姿總是給人各種驚喜，一隻趴在座墊上的摺耳貓用尾巴冒充後腳，營造出一個奇特的視覺效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。