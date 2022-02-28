後腳尾巴傻傻分不清楚？飼主分享摺耳貓「錯覺雨傘坐姿」

貓咪的坐姿總是給人各種驚喜，一隻趴在座墊上的摺耳貓用尾巴冒充後腳，營造出一個奇特的視覺效果。

日本一名飼主分享6歲蘇格蘭摺耳貓「Muku」（むく）的有趣照片，Muku慵懶地坐在座墊上，坐姿相當奇特，乍看像是只有三隻腳，兩隻前腳一隻伸直一隻彎曲，而後面只露出一隻腳，另一隻後腳是藏在身體底下嗎？

事實上這都是錯覺，Muku的兩隻後腳都沒露出來，皆屈在身體後方，而右側那一條是牠的尾巴！配合這奇妙的「傘狀坐姿」，Muku神情漠然似乎也沒在聽人講話，一臉放空地「嗯～～喔～～」敷衍著飼主。

Muku現在和8歲的姊姊「Moromi」（もろみ）住在一起，飼主經常上傳兩隻貓玩在一起的照片，除了上述神奇的錯視坐姿，Muku有時也會像大叔一樣，癱坐在地板上，是一隻坐姿隨性的貓貓。

Muku也會像大叔一樣癱坐。圖取自推特

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