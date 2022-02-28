後腳尾巴傻傻分不清楚？飼主分享摺耳貓「錯覺雨傘坐姿」
貓咪的坐姿總是給人各種驚喜，一隻趴在座墊上的摺耳貓用尾巴冒充後腳，營造出一個奇特的視覺效果。
日本一名飼主分享6歲蘇格蘭摺耳貓「Muku」（むく）的有趣照片，Muku慵懶地坐在座墊上，坐姿相當奇特，乍看像是只有三隻腳，兩隻前腳一隻伸直一隻彎曲，而後面只露出一隻腳，另一隻後腳是藏在身體底下嗎？
「ふーん…へぇ〜…（棒）」 pic.twitter.com/X2RzNlthCp— もろとむく@まるか (@s_sekko) January 15, 2022
事實上這都是錯覺，Muku的兩隻後腳都沒露出來，皆屈在身體後方，而右側那一條是牠的尾巴！配合這奇妙的「傘狀坐姿」，Muku神情漠然似乎也沒在聽人講話，一臉放空地「嗯～～喔～～」敷衍著飼主。
Muku現在和8歲的姊姊「Moromi」（もろみ）住在一起，飼主經常上傳兩隻貓玩在一起的照片，除了上述神奇的錯視坐姿，Muku有時也會像大叔一樣，癱坐在地板上，是一隻坐姿隨性的貓貓。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言