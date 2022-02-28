透過電視「初會未曾謀面的亡父」黃金獵犬靜默凝視超催淚

陰陽兩隔的父子再次相會！一名飼主給狗狗看牠過世父親的影片，狗狗相當專注地凝視著影片中未曾謀面的爸爸，場面相當動人。

阿姆斯特丹一名飼主上傳黃金獵犬「巴龍」（Baron）看電視的影片，片中一名中年女子和另一隻和巴龍相似的白色大狗一起玩，狗狗猛搖尾巴追著女子，看起來相當開心。飼主向巴龍介紹：「這是你的爸爸，你們是一家人」，只見巴龍坐在沙發上默默凝視著電視，看到目不轉睛。

影片中的白色大狗是巴龍的生父傑森（Jason），在牠出生前就過世了，飼主利用影片讓巴龍和爸爸跨越時空初次相會。

網友被飼主溫馨的安排打動，紛紛留言：「太感人了」、「傑森如果在世應該會是好父親」、「巴龍的反應好可愛」、「看的那麼認真是想把父親的姿態烙印在腦海中吧」、「如果父子能在現實相會該有多好」。

黃金獵犬巴龍。圖取自IG

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