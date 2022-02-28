透過電視「初會未曾謀面的亡父」黃金獵犬靜默凝視超催淚
陰陽兩隔的父子再次相會！一名飼主給狗狗看牠過世父親的影片，狗狗相當專注地凝視著影片中未曾謀面的爸爸，場面相當動人。
阿姆斯特丹一名飼主上傳黃金獵犬「巴龍」（Baron）看電視的影片，片中一名中年女子和另一隻和巴龍相似的白色大狗一起玩，狗狗猛搖尾巴追著女子，看起來相當開心。飼主向巴龍介紹：「這是你的爸爸，你們是一家人」，只見巴龍坐在沙發上默默凝視著電視，看到目不轉睛。
影片中的白色大狗是巴龍的生父傑森（Jason），在牠出生前就過世了，飼主利用影片讓巴龍和爸爸跨越時空初次相會。
網友被飼主溫馨的安排打動，紛紛留言：「太感人了」、「傑森如果在世應該會是好父親」、「巴龍的反應好可愛」、「看的那麼認真是想把父親的姿態烙印在腦海中吧」、「如果父子能在現實相會該有多好」。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言