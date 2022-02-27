高估自己？傻貓死命鑽細長紙箱「頭過身不過」飼主狂吐槽：不可能！

大家都知道貓像是液體做的生物，柔軟的筋骨總能將身體塞進不可思議的狹小空間中，但顯然有些貓高估了自己的能力，硬要把身體塞進細長的紙箱中，被在一旁目睹的飼主大力吐槽。

日本一名飼主分享他養的1歲西伯利亞貓「莎拉」（サラ）的有趣照片，莎拉死命地想鑽進一個裝雨傘的紙箱中，但紙箱相當細長，直徑不超過10公分，高估自己的莎拉已把頭塞進箱中，脖子以下包含屁屁和尾巴仍露在外面。

飼主在一旁看到簡直啼笑皆非，大力吐槽「不可能不可能不可能！」，這張照片吸引2.6萬人按讚，不少網友在留言為莎拉應援：「就差一點了加油！」、「紙箱對貓貓來說真的有種莫名的魅力」，還有人分享自家的貓貓也會這樣，全力想鑽比自己身體小的紙箱。

莎拉是2020年出生的女孩子，相當聰明可愛，從飼主分享在推特上的照片看來相當活潑，還會模仿江南大叔跳舞，飼主還透露他很喜歡大創賣的玩具。

有著漂亮灰毛大眼的莎拉。圖取自推特

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