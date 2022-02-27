狗生第一次看到氣球 黃金獵犬「石化成雕像」傻到零食也喚不回

狗狗對外界總是充滿著好奇心，一隻黃金獵犬狗生第一次看到氣球，不知道是不是被嚇到而莫名警戒，竟然「立正坐好」直直緊盯著氣球不敢鬆懈，連主人拿零食呼叫牠都不理。

美國加州一隻三歲的黃金獵犬「泰迪」（Teddy）經常和飼主羅爾（Johnathan Lower）一起拍片，羅爾說泰迪是個性非常謹慎的狗狗，然而一旦摸熟，就會展現出勇敢的一面。

最近他們倆一起為情人節拍片，羅爾為泰迪買來一盒餅乾以及氣球當作禮物，然而這是泰迪有生以來第一次看到氣球，不知道是嚇壞了還是感到著迷。進到房間後，泰迪坐的直挺挺的，眼睛緊盯著飄在空中的氣球，頓時化身為一座雕像一樣，無論飼主怎麼呼喚和拍打，甚至拿出餅乾盒，牠都不為所動。

羅爾有感泰迪可能是害怕氣球，於是把氣球拉下來讓牠近距離觀察，過了一會兒他鬆手讓氣球飛上去，泰迪仍沒放鬆警戒，又繼續石化盯哨了。羅爾苦笑說除非把氣球拿走，否則他們的拍片無法進行。事後飼主把氣球移出房間，一人一狗的情人節交換禮物活動才得以繼續。

泰迪和主人羅爾感情相當好。圖取自抖音

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