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狗狗每天早上按掉鬧鐘害他睡過頭 背後原因讓飼主感動而原諒

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗幫主人把鬧鐘按掉。圖取自IG
狗狗幫主人把鬧鐘按掉。圖取自IG

室友是在雷人嗎！一名男子最近常常睡過頭，起來發現設定的鬧鐘沒響，再繼續追查發現，居然是他可愛的狗狗「好心」幫忙按掉的。

the dodo報導，男子利馬（Alexandre Lima）最近經常早上睡過頭導致上班遲到，但他明明就有用手機設定鬧鐘，卻似乎沒聽到鬧鐘響。他起初以為是自己睡迷糊而按掉，事後卻發現是他的狗狗「朵莉」（Dory）幹的好事。

經過約一星期睡過頭後，利馬某天早上總算抓到兇手了，他比鬧鐘預定響的時間還早醒來，直接抓包朵莉在舔他的手機，鬧鐘響起才兩三秒，朵莉只舔了兩下就成功把鬧鐘按掉。

利馬和妻子都驚呆了，還順勢把朵莉「犯罪」的影片錄下來，他甚至把影片拿去給上司看，證明自己不是蓄意睡過頭，上司也覺得這一切實在太搞笑了。

利馬表示，他並不怨懟朵莉，因為朵莉會這麼做的原因可能和想主人多陪陪牠有關，因為牠知道一旦鬧鐘響起，代表主人不久後要出門上班了，因此不讓鬧鐘響意味能多增加和主人相處的時光。

儘管是這麼溫馨的理由，利馬還是得想辦法繼續遲到下去，因此他開始將手機放在朵莉搆不到的架子上。

朵莉不想主人出去上班，擅自幫他把鬧鐘按掉。圖取自IG
朵莉不想主人出去上班，擅自幫他把鬧鐘按掉。圖取自IG

狗狗 室友

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