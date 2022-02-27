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北市動物園翻倍漲到120元太貴嗎？亞洲各大動物園票價比一比

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市立動物園門票將漲價，從原本新台幣60元翻倍為120元。示意圖／記者許正宏攝影
台北市立動物園門票將漲價，從原本新台幣60元翻倍為120元。示意圖／記者許正宏攝影

北市動物園門票傳出漲價消息，成人票價將從60元翻倍為120元，雖然有家長抱怨一次漲太多吃不消，不過大部分網友卻表示支持，認為先前票價便宜過頭，調漲後的價錢仍在接受範圍內。

台北市立動物園門票將漲價，從原本新台幣60元翻倍為120元，並新增台北市民票，維持60元，漲價時間點預估今年3、4月間。現行台北市立動物園票價為全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，遊客列車5元。

這是20多年來台北市立動物園第一次漲價，萬物齊漲下動物園也逃不掉，不過大部分網友仍然力挺：「動物園門票實在太便宜了，即使120也還是便宜到爆」、「300都能接受」、「小孩帶去放電一天120超划算」、「花兩三百去看電影都不嫌貴，120還嫌？」、「這還是全世界少數的大型動物園」、「可以給動物好一點的生活品質很支持」，不過也有少部分網友認為一次漲到120是殺雞取卵，反而會沒人去。

相較亞洲其他國家，台北市立動物園的60元門票確實相對便宜，新加坡的動物園成人要價新幣37元（約新台幣765元）；馬來西亞的國家動物園要價馬幣45元（約新台幣245元）；日本東京的上野動物園成人票600日圓（約新台幣145元）；南韓的首爾動物園要價5000韓元（約新台幣117元）；中國大陸的北京動物園旺季要價人民幣15元（約新台幣66元）。

動物園 北市 漲價 票價

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