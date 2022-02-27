「超愛看醫生」的柴柴爆紅 飼主苦笑：狂熱到在家一詞是禁語

幾乎沒有寵物喜歡看醫生，許多貓貓狗狗一得知要上醫院，無不為之驚恐。但有一隻柴犬卻超級喜歡看醫生，甚至放鬆到在候診時睡著。飼主透露如此熱愛醫院的狗狗也有令人困擾的地方，在家不能提起醫院的名字，不然會很麻煩。

先前有報導過一隻超喜歡去醫院的柴犬「塔普」（タップ），在獸醫院超級興奮，不斷走動、坐在候診室前引頸期盼，最後因為太嗨而睡著。牠因為一張候診時在飼主懷裡「爆睡」的照片而走紅，吸引近10萬人按讚。

柴犬完全不怕看醫生，整個睡超香。 (圖/取自☆柴犬タップ☆推特)

日媒進一步訪問飼主為何塔普會這麼喜歡醫院，飼主表示塔普很貪吃，每次去固定的動物醫院檢查後都能獲得零食，這應該是塔普愛上醫院的原因。

飼主笑稱，比起害怕上醫院的其他狗狗，塔普如此配合確實很值得慶幸，但也有困擾的地方。那家動物醫院的名字在家裡被列為「禁語」，只要一提起，塔普就會以為要前往而興奮起來。

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