基輔動物收容所陷俄烏戰爭砲火 義籍園長死守400隻動物不撤

俄烏戰爭不僅讓人民手足無措，也讓大批毛小孩難以招架生死存亡。義大利籍的安德烈(Andrea Cisternino)在烏克蘭首都基輔創立了一間動物收容所，十多個年頭默默支持著400隻動物。如今面對戰爭威脅，他仍誓死守護這些動物，「與其拋下牠們不如死在這裡」。

根據外媒報導，安德烈與妻子在基輔一處郊外，自2009年起創立了一間動物收容所。不過十多年一路走來，最艱難的可能才正要開始。從安德烈的臉書上可以看見多篇戰火之下的無奈心情，「砲火連夜發射，無法入睡…」「一顆砲彈落在收容所後方」「沒人阻止普亭？」「要宵禁了，這是今天最後一篇文」，他也上傳了多段疑似俄羅斯軍用直升機、噴射機飛過頭頂的影片，內心的無力感可想而知。

不過縱使難以改變戰爭，安德烈也早已宣示自己的決心，無論如何都決定留下來，繼續照顧收容所內的400隻動物。各國網友湧入數千則留言祈禱，「願上帝幫助你們」「希望這種瘋狂快點結束」「沒更新貼文很令人著急」「無法想像那種感覺…」

商品推薦