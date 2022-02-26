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5隻幼犬疑遭丟進洞裡等死 選手訓練路過騎19公里救命

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自IG @ thyagotcs
圖擷自IG @ thyagotcs

職業自行車手蒂亞戈(Thyago Costa Silva)本月在巴西訓練時，在一條偏鄉小路的坑洞裡發現5隻幼犬。他直覺認為是有人刻意挖洞把牠們丟進去等死，於是他和車友一同展開一場救援行動，騎了12英里(約19.3公里)將狗狗們帶回家照顧。

綜合外媒報導，2月4日這天，蒂亞戈在伯南布哥州（Pernambuco）一條超級偏遠的道路上，看到有5隻狗狗疑似被刻意扔在洞裡。他和朋友將狗一一抱出之後，隨即拿出自己的水壺讓牠們補充水分，「牠們看起來非常的渴，喝光了所有的水」。

蒂亞戈知道自己還能做得更多，礙於沒有更安全的方法，於是將狗狗放進自己的衣服內，就這麼載著牠們騎了超過19公里回家。

蒂亞戈撿到5隻小狗的訊息傳出去後，很快的狗狗全都幸運地被熱愛動物的人收養。蒂亞戈表示，那群幼犬應該正過著與當初截然不同的生活，相當慶幸自己為牠們付出實際救援行動。

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