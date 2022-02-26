都用錯？貓奴教製冰盒「正確用法」長知識 網驚：明天缺貨了
原來大家都用錯了？一名日本網友靈機一動把乾飼料放進製冰盒中，貓咪為了吃到乾乾因此絞盡腦汁想把它挖出來。看似笨拙卻十分可愛的影片曝光之後，網友紛紛拿自家貓咪實測，並表示「製冰盒要缺貨了啦！」
該名貓奴在討論區指出，「這絕對是百元商店裡最好玩的貓咪玩具」，不僅間單又方便，可以讓貓咪在吃飯之餘動動頭腦。原PO貼出自家貓咪試玩的影片，忍不住直言表現相當糟糕，害他在拍攝過程中笑出聲來。
100均で買えるコスパ最強の猫のおもちゃは「氷を作るトレー」です！簡単でお手軽な知育トイになるのでおすすめですよ！って皆さんに紹介動画を撮ってたんですが、うちのにゃんちゃんが下手すぎて思わず吹き出してしまった動画です。最高にかわいいので、ぜひ音付きで見てください🐈笑 pic.twitter.com/uTRoUYo03V— 獣医にゃんとす🐾ねこの教科書発売中！ (@nyantostos) February 20, 2022
大家看到影片後不知不覺被推坑，「洞的大小超剛好」「這手也太可愛了」「覺得明天製冰盒要被買光了」。也有人立刻衝去找家裏的貓咪肉身實測，數段影片都超級療癒。
やってみた！動画外で一個食べられた😊 pic.twitter.com/b3hk4c1Z5x— 𝕄𝕠𝕟𝕖𝕥 (@mamimumeow) February 20, 2022
獸醫師也表示，這樣「用腦袋吃飯」是最好的遊戲方式，可以減輕貓咪的壓力和預防癡呆症。他也熱心提醒想實測的貓奴，如果家裡的貓咪動作比較不靈巧，可以試著用手協助壓著讓貓咪更好拿。
おうちにあった使ってない製氷トレーでチャレンジしてみましたが、深すぎたのかあきらめちゃったミツリちゃん…😂— ミツリ🐈️ (@mitsuri_chatora) February 20, 2022
ダイソーでもう少し浅めの探してみようね https://t.co/gSBeyYSvcR pic.twitter.com/Jdp1Qtz7TZ
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