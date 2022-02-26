快訊

俄羅斯稱準備好在白俄談判 烏克蘭總統一理由駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都用錯？貓奴教製冰盒「正確用法」長知識 網驚：明天缺貨了

聯合新聞網 / 綜合報導
有貓奴建議把乾飼料放在製冰盒當中，可以讓貓咪在吃飯之餘手腦並用。 圖擷自@hchwr
有貓奴建議把乾飼料放在製冰盒當中，可以讓貓咪在吃飯之餘手腦並用。 圖擷自@hchwr

原來大家都用錯了？一名日本網友靈機一動把乾飼料放進製冰盒中，貓咪為了吃到乾乾因此絞盡腦汁想把它挖出來。看似笨拙卻十分可愛的影片曝光之後，網友紛紛拿自家貓咪實測，並表示「製冰盒要缺貨了啦！」

該名貓奴討論區指出，「這絕對是百元商店裡最好玩的貓咪玩具」，不僅間單又方便，可以讓貓咪在吃飯之餘動動頭腦。原PO貼出自家貓咪試玩的影片，忍不住直言表現相當糟糕，害他在拍攝過程中笑出聲來。

大家看到影片後不知不覺被推坑，「洞的大小超剛好」「這手也太可愛了」「覺得明天製冰盒要被買光了」。也有人立刻衝去找家裏的貓咪肉身實測，數段影片都超級療癒。

獸醫師也表示，這樣「用腦袋吃飯」是最好的遊戲方式，可以減輕貓咪的壓力和預防癡呆症。他也熱心提醒想實測的貓奴，如果家裡的貓咪動作比較不靈巧，可以試著用手協助壓著讓貓咪更好拿。

貓咪 獸醫師 貓奴

延伸閱讀

貓皇見白虎娃娃「出喵拳狠巴頭12下」 左手打不夠換手繼續扁嚇壞鏟屎官

爸爸帶笑臉天使薩摩耶放風 目擊牠進化萌版「地獄三頭犬」

路邊驚見6位數身價「貓界勞斯萊斯」 業內人士秒點出貴在哪

白貓粉嫩「偽櫻花照」開好開滿 絕景曝光網讚：春天要來了

相關新聞

胖嘟嘟金魚套上「專屬輪椅」努力復健 對抗病魔曝最新近況

世上所有生靈都值得被用心對待！美國德州有條金魚因為得了「魚鰾病」無法正常活動，只能病懨懨、歪斜的橫躺在水底。水族館員工不忍小金魚受苦，自製「專屬漂浮輪椅」助牠保持平衡，能夠再次在水裡自在悠遊。

高估自己？傻貓死命鑽細長紙箱「頭過身不過」飼主狂吐槽：不可能！

大家都知道貓像是液體做的生物，柔軟的筋骨總能將身體塞進不可思議的狹小空間中，但顯然有些貓高估了自己的能力，硬要把身體塞進細長的紙箱中，被在一旁目睹的飼主大力吐槽。

狗生第一次看到氣球 黃金獵犬「石化成雕像」傻到零食也喚不回

狗狗對外界總是充滿著好奇心，一隻黃金獵犬狗生第一次看到氣球，不知道是不是被嚇到而莫名警戒，竟然「立正站好」直直緊盯著氣球不敢鬆懈，連主人拿零食呼叫牠都不理。

狗狗每天早上按掉鬧鐘害他睡過頭 背後原因讓飼主感動而原諒

這室友是在雷人嗎！一名男子最近常常睡過頭，起來發現設定的鬧鐘沒響，再繼續追查發現，居然是他可愛的狗狗「好心」幫忙按掉的。

北市動物園翻倍漲到120元太貴嗎？亞洲各大動物園票價比一比

台北市立動物園門票傳出漲價消息，成人票價將從60元翻倍為120元，雖然有家長抱怨一次漲太多吃不消，不過大部分網友卻表示支持，認為先前票價便宜過頭，調漲後的價錢仍在接受範圍內。

「超愛看醫生」的柴柴爆紅 飼主苦笑：狂熱到在家一詞是禁語

幾乎沒有寵物喜歡看醫生，許多貓貓狗狗一得知要上醫院，無不為之驚恐。但有一隻柴犬卻超級喜歡看醫生，甚至放鬆到在候診時睡著。飼主透露如此熱愛醫院的狗狗也有令人困擾的地方，在家不能提起醫院的名字，不然會很麻煩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。