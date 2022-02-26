都用錯？貓奴教製冰盒「正確用法」長知識 網驚：明天缺貨了

原來大家都用錯了？一名日本網友靈機一動把乾飼料放進製冰盒中，貓咪為了吃到乾乾因此絞盡腦汁想把它挖出來。看似笨拙卻十分可愛的影片曝光之後，網友紛紛拿自家貓咪實測，並表示「製冰盒要缺貨了啦！」

該名貓奴在討論區指出，「這絕對是百元商店裡最好玩的貓咪玩具」，不僅間單又方便，可以讓貓咪在吃飯之餘動動頭腦。原PO貼出自家貓咪試玩的影片，忍不住直言表現相當糟糕，害他在拍攝過程中笑出聲來。

大家看到影片後不知不覺被推坑，「洞的大小超剛好」「這手也太可愛了」「覺得明天製冰盒要被買光了」。也有人立刻衝去找家裏的貓咪肉身實測，數段影片都超級療癒。

獸醫師也表示，這樣「用腦袋吃飯」是最好的遊戲方式，可以減輕貓咪的壓力和預防癡呆症。他也熱心提醒想實測的貓奴，如果家裡的貓咪動作比較不靈巧，可以試著用手協助壓著讓貓咪更好拿。

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