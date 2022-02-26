爸爸帶笑臉天使薩摩耶放風 目擊牠進化萌版「地獄三頭犬」
薩摩耶犬是「雪橇三傻」之一，常做出笨笨的事，因看起來永遠在笑，又被稱為「笑臉天使」。在日本就有這麼一隻薩摩耶小響(響くん)，在和其他狗友一起玩耍時，意外被捕捉到一張「三頭犬」的照片。照片曝光後引來熱烈回響，至今吸引超過11萬個讚。
「從我爸那裡拿到的，這個圖騰柱有夠讚」，一名網友po出小響和其他狗狗的照片，三隻狗疊起來的照片，一張張臉孔有如北美洲以木頭雕刻的圖騰柱（totem pole）。某日爸爸帶著小響外出玩耍，2個多小時的過程中，無意間看到這幅景象，便拍下這張照片傳給女兒。
值得一提的是，照片中最下方有著燦爛笑容的就是這次的主角小響。雖然背著兩隻狗看起來很重，但牠仍是稱職的笑臉天使，依舊吐著舌頭看起來很開心。
不少網友也表示有點像是可愛版的「地獄三頭犬」。「超想摸的啦」「地獄犬的變種嗎(笑)」「有三層耶」「原來克爾柏洛斯真實存在」。克爾柏洛斯(Kerberos)是希臘神話中看守冥界的惡犬，也被譯為地獄犬。
3歳とは思えない子犬顔 pic.twitter.com/ppSDqH1dnj— サモエド響 (@samoyed_hibiki) July 4, 2021
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