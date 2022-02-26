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漁民連釣3尾鯊魚「全只剩頭」 他一看果斷收工：被更兇的盯上
澳洲一名漁夫莫伊斯（Jason Moyce）以及其他船員，某日陸續釣到了3「頭」鯊魚，拉上來一看全都只剩下頭，身體的部分早已被更兇猛的物種啃食。他判斷船底下早就有更大隻的鯊魚正虎視眈眈，根本無法釣到一條完整的鯊魚，因此決定收工。
根據每日郵報及9NEWS報導，莫伊斯和船員開到新南威爾斯州(New South Wales)的一處海岸捕魚，先是釣到2尾雙髻鯊，但拉起來只剩下被咬到破碎的頭部；稍晚時再釣到一條短尾真鯊，仍然只留下頭部，全都有著被撕咬的痕跡。
「大鯊魚太多了！」莫伊斯斷言船底下有許多看不見的「兇手」，並直言在大多數情況下，很可能就是虎鯊和大白鯊幹的。「想釣到一尾完整的鯊魚是種挑戰」，他們一行人便決定取消今天的捕魚計畫。
莫伊斯也表示，類似的經驗並不是第一次發生。多年來的經驗告訴他，鯊魚其實懂得跟蹤漁船，藉此更省力的尋找到食物來源。
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