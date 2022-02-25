橘喵高富帥霸氣「開紙箱瑪莎拉蒂」撩爆貓奴 網全暈：貓司機帶我上車～

貓咪最喜歡的物品莫過於紙箱，但還從來沒看過把紙箱玩得這麼有風情的喵星人。一名網友貼出自家貓咪玩紙箱的照片，只見一隻橘貓帥氣的把前腳靠在紙箱邊緣，看起來就像一位開跑車的高富帥想把妹的樣子，吸引不少網友熱議。

網友「キジトラむぎ」在推特貼出一張照片，他的家中飼養2隻喵星人，其中一隻深咖啡色虎斑貓叫做「小麥(むぎ)」、另一隻橘貓叫做「大豆(だいず)」，兩隻貓都是活潑的男孩子。有一天飼主看到大豆在玩紙箱時擺出了一個神祕帥氣動作，只見大豆整隻貓坐在紙箱內，一隻前腳倚靠著紙箱邊緣，看起來就像是駕駛跑車的英俊花美男在花式撩妹。

照片曝光後至今已經吸引超過6萬網友按讚，許多愛貓人都被大豆帥爆的樣子迷倒，網友留言表示「太帥了簡直無法直視」、「怎麼玩個紙箱都可以這麼霸氣」、「紙箱根本是貓咪自豪的跑車吧」、「貓司機帶我上車」。

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