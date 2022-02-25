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白貓粉嫩「偽櫻花照」開好開滿 絕景曝光網讚：春天要來了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自@meltube_cat
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今年看過櫻花了嗎？推特上流傳一組貓貓的超療癒「偽櫻花照」，讓不少人雖然覺得天氣非常寒冷，但春天彷彿已經提早到來了。這張照片至今已經超過4萬個人按讚。

小白貓最一開始其實是在透明的小茶几上睡覺，然而可能是主人不斷偷拍騷擾，導致貓貓被迫從美夢中醒來。不過醒來的貓貓依然繼續賣萌，影片中可以聽見牠發出相當大的呼嚕聲，無論是趴著或是四處探險的模樣，完全就是一隻天使貓貓。

飼主除了從旁紀錄下貓咪的日常生活，在影片中也使用「偷窺視角」，透過透明的茶几由下往上拍攝。粉嫩的肉球一一排列在桌面上，施力的差異也讓表皮的顏色或深或淺，彷彿是一片片的櫻花花瓣。讓不少網友興奮表示「提早看到櫻花了」「開好開滿」「覺得春天要來了」「這視野超讚」。

櫻花 貓咪

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