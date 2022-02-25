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茄萣濕地300隻黑面琵鷺現蹤 H74長出繁殖羽

中央社 / 高雄25日電
高雄茄萣濕地是許多候鳥冬季造訪的重要棲息地，近來民眾觀察到有約300隻黑面琵鷺出現，其中包含4年前在永安濕地救治野放的H74。圖為生態攝影師王徵吉曾在高雄永安濕地拍下黑面琵鷺築巢。圖／王徵吉提供
高雄茄萣濕地是許多候鳥冬季造訪的重要棲息地，近來民眾觀察到有約300隻黑面琵鷺出現，其中包含4年前在永安濕地救治野放的H74。圖為生態攝影師王徵吉曾在高雄永安濕地拍下黑面琵鷺築巢。圖／王徵吉提供

高雄茄萣濕地是許多候鳥冬季造訪的重要棲息地，近來民眾觀察到有約300隻黑面琵鷺出現，其中包含4年前在永安濕地救治野放的H74，牠還長出繁殖羽，讓鳥友們欣慰不已。

高雄市政府工務局今天下午發布新聞稿指出，茄萣濕地是許多候鳥來台度冬重要棲息地，每年10月至隔年4月更是茄萣濕地最熱鬧季節，包含黑面琵鷺、反嘴鴴、赤頸鴨、鸕鶿等冬候鳥們造訪，近來已觀察到200至300隻黑面琵鷺，22日驚喜發現黑面琵鷺H74再度造訪茄萣濕地。

工務局指出，台灣位於東亞跟澳洲遷移線，是候鳥南遷北返途中理想休憩站，其中H74是民國107年3月間在永安濕地被發現遭漁網纏住的黑面琵鷺，幸經過努力救治順利野放飛行。

黑面琵鷺H74於108年1月時在茄萣濕地再一次被發現，自此後幾乎連年現身，鳥友們今年2月22日觀察牠的身影時，還發現其後頭頂及前胸長出繁殖羽，讓大家欣慰不已。H74再返高雄，除顯示牠對茄萣濕地忠誠度高，更代表市府在茄萣濕地保育生態努力有成。

工務局養工處表示，近年透過與學校及民間保育團體緊密合作，長期投入茄萣濕地的生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣，茄萣濕地已成為賞鳥愛好者口袋名單。未來仍會持續營造鳥類友善棲地，創造豐富的濕地生態。

根據鳥友們在網路上提供的資訊，黑面琵鷺腳環H74是105年在韓國繫放，107年在永安被漁網傷，救治後再放。自此連年都來茄萣，根據鳥友紀錄H74是一隻母鳥，牠已有幾代繁殖紀錄。茄萣濕地是牠的第二故鄉，年年回來度冬。

濕地 黑面琵鷺 野放

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