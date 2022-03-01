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哈士奇見鴨群太興奮跳進湖中狂追 主人崩潰喊：沒有要追鴨子啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
哈士奇猛追湖中的鴨子。圖／翻攝自抖音
哈士奇猛追湖中的鴨子。圖／翻攝自抖音

只有二哈才能超越二哈！有飼主在大湖公園遛狗，沒想到湖中有一群鴨子游過，興奮地哈士奇立刻掙脫狗鍊，噗通一聲游進湖中，等到飼主追到湖邊時，哈士奇已經快追到湖中的鴨子，此時飼主氣喘吁吁地大喊：「沒有要追鴨子啦！回來！」

大湖公園內一隻愉快的哈士奇看到鴨子馬上開啟爆衝模式，強勁的掙脫力道讓主人攔不住瘋狂的二哈，只見哈士奇不畏懼湖水一個噗通跳進水中，直直地朝鴨群游過去，鴨群發現這個不速之客，開始朝反方向游走，形成哈士奇追著鴨群游的畫面，主人又好氣又好笑在後面追趕，看著游走的哈士奇，無奈地大喊：「沒有追鴨子的啦～回來！」

@schumi__925 怎麼搞……. #上推薦通知我 #狗勾 #可愛 ♬ original sound - Schumi910925

對於二哈瘋狂的行徑，網友說「二哈不意外」、「本性哈」，而對於哈士奇溜走也有部分網友質疑牽繩的作用去哪了，部分網友回應說「遛哈士奇真的需要麒麟臂，才有辦法駕馭牠」、「二哈瘋起來通常叫不回來，但也只是愛玩，追上只是打個招呼」。

哈士奇 寵物

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