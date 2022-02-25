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貓皇見白虎娃娃「出喵拳狠巴頭12下」 左手打不夠換手繼續扁嚇壞鏟屎官

聯合新聞網 / 綜合報導
喵星人：左右開弓打虎啦，一個打不夠我還要打十個。 (圖/取自推特)
喵星人：左右開弓打虎啦，一個打不夠我還要打十個。 (圖/取自推特)

許多貓咪會把一些跟自己很像的生物搞混。日前有一段短片在網路上瘋傳，一名貓奴買了一隻可愛的白色老虎玩偶，回家後拿給自家貓主子看，結果貓主子像是看到敵人一樣，瘋狂伸出前腳「毆打」老虎玩偶，嚇的貓奴好怕。

網友「P子」在推特貼出一段影片，家中飼養了一隻挪威森林貓名叫「恰恰(チャチャ)」，今年1歲多的牠相當活潑好動又可愛，飼主經常在推特上曬出恰恰可愛的照片跟影片。日前恰恰的主人買了一隻可愛的白色老虎娃娃回家想給自家主子當玩伴，結果恰恰見到娃娃竟伸出「喵喵拳」狂舞揮打，嚇得恰恰主人直呼「看來是沒辦法在家裡養更多貓了呢」。

影片PO出後至今已吸引超過125萬網友觀看，網友表示「住手啊太兇殘了」、「牠只是一隻娃娃呀」、「我家的貓也會對娃娃超暴力，但對真正的貓咪反倒很溫柔」。恰恰的主人表示，雖然一開始恰恰對白虎玩偶又踹又打，但在之後恰恰就停手了，反倒是停下來輕輕嗅了嗅白虎娃娃，應該純粹只是對第一次見到的陌生玩具感到好奇而已。

貓奴 貓咪 挪威

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