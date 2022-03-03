2浪貓街上互毆！白喵旁邊看戲遭「吉娃娃騎上去色色」網笑翻：資訊量太大

一張資訊量過於龐大的照片！網友在臉書社團PO出一張浪浪日常，只見常見的街頭照片中有貓咪打架、野貓圍觀，以及吉娃娃交配等畫面，衝突又微妙的氛圍感讓網友惡搞出許多有趣梗「樂在吉中」、「一觸吉發」、「趁吉不備」等。

照片是常見的街景，磁磚馬路上有四隻動物正在各自做出微妙又詭異的舉動，兩隻在打架的野貓，橘貓雖然有體型優勢卻被打趴在地上，屈居下風，而身形嬌小的花貓氣勢不輸人，舉起手正要打橘貓；另一邊是一隻白貓跟穿著紅衣的吉娃娃，白貓很認真地盯著這場驚天動地的花貓大戰橘貓，卻忽略吉娃娃的動作，只見吉娃娃將身子趴在白貓身上，做出讓人滿頭問號的舉動。

網友創意十足。圖／翻攝自臉書

僅僅一張照片卻擁有龐大的資訊量，網友看完這張照片，創造許多有趣梗：「照片體現了聲東『吉』西的精隨」、「居然趁『吉』不備強攻白貓」、「浪浪戰爭一觸『吉』發」，更有其他類似「樂在吉中」、「吉吉可危」、「樂在吉中」等。

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