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外送員接單驚見備註「餐點放狗旁」網笑：狗狗自己叫的麥當勞

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在備註欄寫「請放在狗狗旁邊」。圖／翻攝自臉書
有民眾在備註欄寫「請放在狗狗旁邊」。圖／翻攝自臉書

為了增加零接觸送餐，美食外送平台可以在備註欄標明想送達的位置，通常民眾會選擇送到管理室大廳，或是自宅準備的桌子上，就有民眾在備註欄寫「請放在狗狗旁邊」，而外送員抵達指定地點時，真的有一隻狗狗坐在那裏，最後外送員將餐點如實放在狗狗旁邊離開。

飄著細雨的天氣一直是外送員送餐的熱門時段，網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》PO文，一隻哀怨厭世臉的狗狗正坐在地上，旁邊還有一袋熱騰騰的麥當勞餐點，原來是外送員在外送過程中接到一個奇妙的訂單，訂單備註中寫道：請把餐點放在狗狗旁邊，結果目的地真的有一隻狗坐在那裏，最後外送員把餐點放在狗狗旁邊，任務也算圓滿達成。

網友笑說「看這肚子，說不定點餐的就是那隻狗」、「其實平常掛號也是狗狗簽收的」、「等等狗狗就會給小費了」、「（狗狗）裡面有工讀生吧」；而底下也有外送員回覆曾經有遇過類似的情況，他表示遇過狗還會咬著籃子接過餐點再送回去主人的奇葩畫面。

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