胖嘟嘟金魚套上「專屬輪椅」努力復健 對抗病魔曝最新近況

世上所有生靈都值得被用心對待！美國德州有條金魚因為得了「魚鰾病」無法正常活動，只能病懨懨、歪斜的橫躺在水底。水族館員工不忍小金魚受苦，自製「專屬漂浮輪椅」助牠保持平衡，能夠再次在水裡自在悠遊。

畫面中可以看到，這隻胖嘟嘟的小金魚身上裝有符合身形的「專屬輪椅」，上頭還有輔助漂浮的保麗龍塊，不只能協助維持平衡，更能穩定魚身不再歪斜傾倒。

just wanted to remind y’all of the time my friend made a literal wheelchair for a goldfish dying from a swim bladder disorder that made him unable to swim upright. The wheelchair worked well enough that he lived many more years in a tank I donated before succumbing to his illness pic.twitter.com/BWyQ8S9t0X — taylor nicole dean (@taylorndean) February 16, 2022

據了解，這隻小金魚於2017年患上「魚鰾病」，會使得病的魚頭尾上下顛倒、歪斜，或是沉到水底，造成無法正常游泳的狀況，患病原因可能是水質或是餵食習慣導致，且目前無藥可醫。

網友迪恩（taylor nicole dean）是幫助小金魚復健的水族館員工的朋友，當時在推特上分享這個暖心故事，不但感動了大批網友，更登上地方媒體版面，大讚這位員工的愛心。

而近日迪恩在推特上再次提及這隻小金魚，表示在朋友自製輪椅的幫助下，小金魚又健康的活了好幾年，但最後還是敵不過病魔，死於疾病。這則貼文讓小金魚做復健的可愛畫面與水族館員工的暖舉再次掀起網友熱議。

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