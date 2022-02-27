快訊

俄烏談判預計下午5點登場 俄代表團長：有意與烏盡快達協議

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

胖嘟嘟金魚套上「專屬輪椅」努力復健 對抗病魔曝最新近況

聯合新聞網 / 綜合報導
使用「專屬輪椅」游泳的小金魚。（圖／翻攝自推特@taylorndean）
使用「專屬輪椅」游泳的小金魚。（圖／翻攝自推特@taylorndean）

世上所有生靈都值得被用心對待！美國德州有條金魚因為得了「魚鰾病」無法正常活動，只能病懨懨、歪斜的橫躺在水底。水族館員工不忍小金魚受苦，自製「專屬漂浮輪椅」助牠保持平衡，能夠再次在水裡自在悠遊。

畫面中可以看到，這隻胖嘟嘟的小金魚身上裝有符合身形的「專屬輪椅」，上頭還有輔助漂浮的保麗龍塊，不只能協助維持平衡，更能穩定魚身不再歪斜傾倒。

據了解，這隻小金魚於2017年患上「魚鰾病」，會使得病的魚頭尾上下顛倒、歪斜，或是沉到水底，造成無法正常游泳的狀況，患病原因可能是水質或是餵食習慣導致，且目前無藥可醫。

網友迪恩（taylor nicole dean）是幫助小金魚復健的水族館員工的朋友，當時在推特上分享這個暖心故事，不但感動了大批網友，更登上地方媒體版面，大讚這位員工的愛心。

而近日迪恩在推特上再次提及這隻小金魚，表示在朋友自製輪椅的幫助下，小金魚又健康的活了好幾年，但最後還是敵不過病魔，死於疾病。這則貼文讓小金魚做復健的可愛畫面與水族館員工的暖舉再次掀起網友熱議。

魚缸

相關新聞

飼主夫妻雙雙過世 鬥牛梗悲痛到爆肥「相當於280公斤女人」

澳洲南部一隻斯塔福郡鬥牛梗「蘇菲」（ Sophie ）之前原本和飼主夫妻快樂住在一起，但飼主相繼過世後，悲傷的蘇菲體型像吹氣球一樣，迅速胖到53公斤。

食蟻獸媽媽「累到蜷縮起來睡著」讓寶寶自己吸奶 辛苦育兒畫面曝光

全天下的媽媽都辛苦了！日本神戶動物王國粉專近日發布一則影片，食蟻獸媽媽正縮在角落休息，一旁的寶寶則自己鑽進媽媽懷裡吸奶。辛苦的育兒畫面曝光，吸引大批網友留言「麻麻辛苦了！」

羊駝驚喜造訪老人院！爺爺奶奶嗨翻、變成大孩子搶摸摸

毛茸茸動物相當療癒人心，有些溫馴受過訓練的動物會被投入醫療工作中。英國一處老人院日前迎接兩隻羊駝大駕光臨，實際接觸到可愛的羊駝，讓銀髮住民都相當開心。

今年彰化首例成功救援 糙齒海豚困5小時送醫

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所接獲通報，在彰化芳苑永興泊地前方發現1隻擱淺糙齒海豚，出動6名岸巡人員前往搶救，費時5...

後腳尾巴傻傻分不清楚？飼主分享摺耳貓「錯覺雨傘坐姿」

貓咪的坐姿總是給人各種驚喜，一隻趴在座墊上的摺耳貓用尾巴冒充後腳，營造出一個奇特的視覺效果。

透過電視「初會未曾謀面的亡父」黃金獵犬靜默凝視超催淚

陰陽兩隔的父子再次相會！一名飼主給狗狗看牠過世父親的影片，狗狗相當專注地凝視著影片中未曾謀面的爸爸，場面相當動人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。