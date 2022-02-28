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食蟻獸媽媽「累到蜷縮起來睡著」讓寶寶自己吸奶 辛苦育兒畫面曝光
全天下的媽媽都辛苦了！日本神戶動物王國粉專近日發布一則影片，食蟻獸媽媽正縮在角落休息，一旁的寶寶則自己鑽進媽媽懷裡吸奶。辛苦的育兒畫面曝光，吸引大批網友留言「麻麻辛苦了！」
影片中可以看到，正蜷縮在樹頭上休息睡覺的食蟻獸媽媽一動也不動，似乎體力不支睡著了，而一旁嗷嗷待哺的食蟻獸寶寶則自己將頭伸進媽媽懷裡靜靜的喝奶，園方則在貼文中心疼食蟻獸媽媽的辛勞，寫下「食蟻獸媽媽累了在一旁睡覺⋯⋯天底下的媽媽們都辛苦了！」
另一支影片可以看到，不到1歲的食蟻獸寶寶趁著媽媽在休息的時候自己跑出來「探險」，在樹枝間緩慢的移動著小小的步伐，跳上跳下到處玩耍、充滿好奇心的模樣看得出來活力滿滿，園方也搞笑表示「趁媽媽不注意，可以做很多事情！」
媽媽「累到斷電」的模樣讓網友好心疼，紛紛留言表示「媽媽辛苦了！」、「幸好把寶寶養得頭好壯壯」、「母乳24小時供應！好辛苦」，有網友提問，一天要吃多少螞蟻才夠呢？園方則在下方留言處回應「據說一天要吃上萬隻螞蟻！」
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