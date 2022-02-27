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看光光了！日本「全透明寄居蟹」爆紅 殼內神秘構造全曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
背著透明殼的寄居蟹。（圖／翻攝自推特@ebikaniaquarium）
背著透明殼的寄居蟹。（圖／翻攝自推特@ebikaniaquarium）

位於日本和歌山縣的周參見町立蝦蟹水族館（すさみ町立とカニの水族館），近日在網路上分享館內透明寄居蟹的影片，背上透明的殼能讓遊客清楚的觀賞到寄居蟹的「殼內構造」，新奇的畫面在網路上吸引大批網友熱議。

從館方在推特上發佈的影片可以看到，寄居蟹們活動自如，身上背著的透明殼猶如水晶般剔透，就像剛清潔過的乾淨程度讓裡頭的構造一目了然。其實水族館早於8年前就從美國引進這種擁有透明殼的寄居蟹，除了學術研究用途外，也希望能讓參觀的遊客能夠更清楚的看見裡頭的構造，進一步認識神秘的「殼中生活」。

根據日媒報導，有網友質疑這樣的透明殼是否對寄居蟹本身有害？館方則澄清，其實寄居蟹能夠自由選擇自己感覺自在、有安全感的甲殼，隨時都會遺棄掉原有的舊殼「自由搬家」，而雖然這類甲殼是透明的，但仍能提供正常的排泄、進食需求處理。

數年前引進的水晶寄居蟹再次在網路上引爆話題，館方表示相當樂見大家對甲殼類動物產生興趣。儘管網路上仍有質疑聲浪，但大多數網友仍感到非常新奇，「內臟和肌肉線條都看得一清二楚耶」、「好好奇這種材質的觸感」、「我甚至看過寄居蟹拿我家後院的水桶當家。」

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