飼主幫「超級貓控」薩摩耶領養貓咪作伴 癡情模樣全網直呼：是真愛！

國外一名網友在網路上分享家中毛孩的暖心故事，薩摩耶「亞契」（Archie）從小就超級喜歡貓咪，只要看到貓咪就會看到興奮到「無法自拔」。後來，家裡領養了另一隻貓咪「小B」，兩隻寶貝互相熟悉、信任的過程全被記錄下來，讓大批網友超感動「恭喜亞契交到了一位真正的朋友！」

根據外媒報導，亞契非常迷戀小貓咪，無論是散步途中或是在寵物日托中心看到貓咪都會目不轉睛，一邊緊盯一邊興奮的搖搖尾巴，有時看得太入迷還需要主人「強行抱走」才願離開，超迷戀程度堪稱「十足貓控」。

這天，飼主有了領養貓貓的機會，想著給亞契帶回一隻貓咪回家作伴。第一次見到小B時，亞契甚至興奮到需要被帶到廁所冷靜一下。飼主表示，小B一開始對亞契的熱情感到有些厭煩，但後來發現亞契的熱情實在沒有消退的時候，便慢慢接受、並學著與牠共處。

影片中可以看到，小B坐在床上休息時，亞契還會將頭靠在床上默默地緊盯著牠，不停搖動的尾巴可以看出亞契根本無法隱藏的興奮與開心，彷彿在說「可以讓我靠近你嗎？」超癡情的模樣融化了一旁的主人。

亞契與小B。（圖／翻攝自YouTube@The Dodo）

彼此更熟悉後，一狗一貓開始會依偎在彼此身旁休息，亞契出門散步時小B也會緊跟著他一起探索戶外環境。飼主表示，很開心能看到「傲嬌」的貓貓小B與亞契變得更親近，僅管兩隻寶貝的個性截然不同，但有時又融洽的像是「共享同個靈魂」。

亞契與小B的相遇與日常生活被分享到網路上，已吸引上萬粉絲追蹤，許多網友大讚亞契「對貓的耐心與愛超級暖心」，且雖然很著迷小貓咪，但懂得給予小B熟悉的時間與個人空間，顯見是有著「超級溫柔的靈魂」，並希望牠們能友誼長存。

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