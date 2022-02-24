柴犬被按摩爽到升天「超蘇胡不要停」 奴才想停手牠瞬間開眼

想得起來上次被按摩是什麼時候嗎？一名網友曬出自家柴柴被「馬殺雞」的影片，瞇眼張嘴的神情彷彿爽歪了，直到最後才微微睜開眼睛，似乎在說「人家還想被按不要停嘛～」

這隻名叫茶米(Charmy)的柴犬相當享受被按摩的感覺，從影片中能看出牠至少同時被兩個人服務，一個人負責搓著白色小手，另一人則專心按摩臉頰及頭部。畫面中發現看出茶米非常沉醉其中，全身酥麻的模樣，雖然閉著眼睛卻藏不住幸福的感覺。

當主人按摩到茶米有如麻糬的臉頰時，牠似乎察覺主人準備為這次按摩收尾，因此緩緩張開眼睛，像是內心在吶喊「就是那裡！超蘇胡！不要停啦」，卻被迫一秒回到現實。網友們看著茶米被按摩的影片，紛紛表示「光是看著就覺得幸福」「超想摸牠的臉」。

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