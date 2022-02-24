潛水員沒穿裝備跌入冰冷海水瀕死 「陌生小海豹」救了他..暖心陪游上岸

動物們往往都會在人類需要幫助的時候伸出援手。日前一名潛水員在船上不慎跌落水中，尚未穿好全套潛水裝的他僅穿著單薄的上衣與短褲，當他在海中逐漸失溫、覺得自己即將喪命之時，一隻小海豹從水下探出頭來陪著他一起游到安全的地方等待救援。

綜合外媒報導，這件溫馨的故事發生在美國加州，一名潛水員湯普森(Scott Thompson)於1月份時獨自一人開著小艇到聖芭芭拉海峽準備採集海膽，當他在船上準備時卻不慎腳滑跌入冰冷的海水中，身上完全沒有穿上禦寒潛水衣跟潛水裝備，附近一片黑暗、沒有其他路過的船隻，只穿著單薄上衣與短褲的他在水中瑟瑟發抖。

湯普森當下第一個反應是趕快游回去找他的船，但終究是徒勞無功，船已經隨著海流漂走了。由於附近完全沒有其他船經過，也沒有陪同他一同出海的人，湯普森只能在黑夜中游泳尋找可以落腳的地方，但怎麼找也找不到，幾小時過去後湯普森發現自己逐漸失溫、手腳越來越僵硬。湯普森表示，那時他已經泡著海水好幾小時，身體越來越冷，「我覺得我今天就會死」。

當湯普森以為自己可能會命喪海上時聽到了水中傳來奇怪的聲音，本來以為是鯊魚要攻擊自己，結果發現是一隻可愛的港海豹(Harbor Seal)，海豹從水上探出頭來不斷盯著湯普森。湯普森說「牠就在我身邊，眼神像是對我說『你在這邊做什麼呢？』，後來海豹還推了我一下，本來我已經很絕望，但看到他總覺得有股動力，就繼續往前游」。

一路上小海豹都陪著湯普森在海中找尋可以求救的落腳處，最後他游了五小時終於找到一個石油鑽井平台，最終也成功獲救，船也被海巡人員找到了，湯普森相當感謝在他人生危急時刻出現的海豹，「如果沒有他我真的會死掉」。

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