聽新聞
test
0:00 / 0:00
2歲兒拿黏毛滾輪「狂嚕屁股」秋田犬無奈回眸網笑翻：眼神好有戲
大狗大多性格穩定溫馴，也會是兒童的好玩伴，有時被幼兒捉弄也只能默默承受。一隻秋田犬被2歲的小主人拿黏毛滾輪狂嚕背部，露出一言難盡的表情，在社群網站上吸引超過3萬人觀看。
日本一隻3歲多的秋田犬「凛太郎」有天站在家裡樓梯上，被2歲的弟弟拿黏毛滾輪狂嚕屁股，有著一身長毛的秋田犬可以想見有不少毛髮被黏下來。然而個性溫和的凛太郎似乎不好意思打擾小主人的玩興，沒有移動或逃跑，卻又有點擔心自己的毛被弄禿，只能無奈地回頭望了一眼。
おにーわん！— 凛太郎🐕もふもふ秋田犬 (@akitanorintaro) February 12, 2022
毛抜けてるからコロコロな！！ pic.twitter.com/JREVN2OaaI
這支影片已超過3萬人觀看，網友笑翻：「狗狗的表情好哀傷」、「這對兄弟互動好療癒」、「其實底迪是一番好意吧，幫你除塵」、「這就是我喜歡秋田犬的原因，也太耐斯！」。
從飼主的推特裡可看到身為「哥哥」的凛太郎和2歲的小主人感情相當好，像是媽媽在忙時，凛太郎會幫忙照看弟弟；弟弟因感冒而鼻塞咳嗽哭鬧，凛太郎整晚都在一旁陪伴，然而飼主笑稱，凛太郎的打鼾太大聲，反而害弟弟更淺眠了。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言