2歲兒拿黏毛滾輪「狂嚕屁股」秋田犬無奈回眸網笑翻：眼神好有戲

大狗大多性格穩定溫馴，也會是兒童的好玩伴，有時被幼兒捉弄也只能默默承受。一隻秋田犬被2歲的小主人拿黏毛滾輪狂嚕背部，露出一言難盡的表情，在社群網站上吸引超過3萬人觀看。

日本一隻3歲多的秋田犬「凛太郎」有天站在家裡樓梯上，被2歲的弟弟拿黏毛滾輪狂嚕屁股，有著一身長毛的秋田犬可以想見有不少毛髮被黏下來。然而個性溫和的凛太郎似乎不好意思打擾小主人的玩興，沒有移動或逃跑，卻又有點擔心自己的毛被弄禿，只能無奈地回頭望了一眼。

這支影片已超過3萬人觀看，網友笑翻：「狗狗的表情好哀傷」、「這對兄弟互動好療癒」、「其實底迪是一番好意吧，幫你除塵」、「這就是我喜歡秋田犬的原因，也太耐斯！」。

相當溫馴的秋田犬凛太郎。圖取自推特

從飼主的推特裡可看到身為「哥哥」的凛太郎和2歲的小主人感情相當好，像是媽媽在忙時，凛太郎會幫忙照看弟弟；弟弟因感冒而鼻塞咳嗽哭鬧，凛太郎整晚都在一旁陪伴，然而飼主笑稱，凛太郎的打鼾太大聲，反而害弟弟更淺眠了。

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