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回家看到床上丟著「網美款毛絨絨衣架」傻眼 他走近想拿發現誤會大了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友回家驚見床上有網美款毛茸茸黑衣架，近看才發現竟然是自己養的黑貓。 (圖/取自推特)
一名網友回家驚見床上有網美款毛茸茸黑衣架，近看才發現竟然是自己養的黑貓。 (圖/取自推特)

家裡有毛小孩的人，常常會遇到在家中突然找不到牠們的狀況，這時候各個地方可能都要睜大眼睛仔細看才能找到。最近有一張照片在網路上瘋傳，一名網友回家後在床上看到了一只黑色的衣架，上面還毛茸茸的，讓他很疑惑怎麼家裡多了一個衣架，仔細一看才發現竟然是自己家的貓咪

網友「Q」在推特貼出一張照片，家裡養了一隻黑貓名叫「杏仁(あんにん)」，他有著比起一般貓咪更加軟Q的筋骨，常常把自己極限伸展成一條貓。有一天杏仁的飼主下班回家後進到房間，看到床上多出一個毛茸茸的衣架覺得很困惑，因為他從來沒買過這種網美衣架，仔細靠近想把衣架拿起來才發現竟然是杏仁整隻貓伸直、尾巴翹高彎曲躺在床上。杏仁的飼主也加碼貼出另一張照片，只見杏仁整隻貓伸的直挺挺橫跨在主人大腿上，乍看之下就像是飼主穿了一條性感黑色內褲。

杏仁變身衣架的照片截至目前為止已有超過4萬人按讚，其實這張照片早在2020年時PO上網就掀起轟動，現在又再度被網友挖出來轉發，各大社群網站都能看到這張照片。網友表示「想知道這款衣架哪邊買」、「不說我真的以為是網美愛用款衣架」、「貓咪睡相實在太神奇」、「衣架放久了會長毛啦」。

貓咪 毛小孩

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